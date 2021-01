Lichaam gevonden onder puin aardverschuiving Noorwegen

In Noorwegen is het lichaam gevonden van een slachtoffer van de aardverschuiving woensdag. Dat meldt persbureau Reuters. Het hoofd van de Noorse reddingsoperatie wilde geen details geven over de identiteit van het eerste dodelijke slachtoffer van de natuurramp. Het team dat in het dorpje Ask – op zo’n dertig kilometer van Oslo – nog naar slachtoffers zoekt, krijgt assistentie uit buurland Zweden.

Woensdag sloeg rond 04.00 uur ‘s ochtends een landmassa van zo’n zevenhonderd meter lang en driehonderd meter diep een gigantische krater in Ask. Zo’n duizend dorpelingen konden worden geëvacueerd en twintig raakten gewond. Naar in elk geval negen mensen wordt nog gezocht. De Noorse koning Harald refereerde vrijdag in zij nieuwjaarstoespraak aan de aardverschuiving in Ask, die een diepe indruk heeft gemaakt op alle Noren. „Ik leef mee met hen die het nieuwe jaar in rouw en onzekerheid ingaan.”

Het heeft in het zuiden van Noorwegen de laatste dagen veel en hard geregend, wat de grond mogelijk in beweging heeft gebracht. In de regio Gjerdrum zit veel zogeheten snelle klei in de bodem, die door ontzilting en onder hoge druk plots vloeibaar kan worden.