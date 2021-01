Israeliërs hopen met massavaccinaties snel uit hun derde strenge lockdown te komen

Blauwe dranghekken voor een grote witte tent, felle lampen die uit een vrachtwagen worden geladen. Het zijn niet de voorbodes van het nieuwste foodfestival of popconcert – die tijden zijn voorlopig voorbij. Op dit centrale plein in Tel Aviv worden de voorbereidingen getroffen voor een ander mega-evenement: massale vaccinatie van de Israëlische bevolking tegen het Covid-19-virus. Sinds Israël op 19 december begon met vaccineren zijn er een miljoen injecties uitgedeeld aan medisch personeel en zestigplussers. Daarmee is zo'n 10 procent van de bevolking ingeënt, volgens de coronatracker van persbureau Bloomberg momenteel het hoogste percentage wereldwijd. Op nummer twee staat Bahrein met 3,86 procent, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 1,42 procent. De ambitie is om vóór eind maart alle Israëliërs boven de zestien te vaccineren.

„Samen overwinnen we het coronavirus” staat op het grote zeil dat jongens in zwarte T-shirts in de tent hangen. Vanaf komende week moeten hier duizenden mensen per dag hun prik halen. Israël heeft vanaf dag 1 een mediacampagne gevoerd om het publiek mee te krijgen, en dat lijkt te werken. Premier Netanyahu werd als eerste gevaccineerd, live op de nationale televisie. Israël heeft acht miljoen doses van het Pfizer-vaccin besteld – met twee benodigde doses per persoon genoeg voor vier miljoen mensen. Zodra de overeenkomst met Pfizer half november bekend werd gemaakt, meldden Israëlische media dat Israël veel meer voor de vaccins zou betalen dan de Europese Unie en de VS. Later moeten er zes miljoen doses van het Moderna-vaccin komen, plus tien miljoen doses AstraZeneca. Israël heeft ruim negen miljoen inwoners.

Naderende verkiezingen

Voor Netanyahu is de massavaccinatie de grootste troef in de aankomende verkiezingscampagne. Eind maart moeten de Israëliërs voor de vierde keer in twee jaar naar de stembus. Netanyahu’s voormalige rivaal Benny Gantz vormt weliswaar geen gevaar meer, maar er zijn nieuwe kapers op de kust. Na de voortdurende kritiek op Netanyahu’s aanpak van de coronacrisis zou snelle vaccinatie en de daarmee verwachte terugkeer naar een ‘gewoon’ maatschappelijk leven de getroebleerde premier goed uitkomen. Of het vaccinatietempo vol te houden is, ligt aan de leveringssnelheid van fabrikanten. Mogelijk komt er een stop van enkele weken om genoeg voorraad te houden voor de tweede dosis voor mensen die al een eerste prik hebben ontvangen.

Israël is onlangs aan zijn derde – en laatste, hopen veel Israëliërs – lockdown begonnen

„Nee, het testen is niet hier, dat is daar verderop”, blijven twee beveiligers in de nog lege vaccinatietent onvermoeibaar herhalen tegen dolende voorbijgangers. Bij de andere tent op het plein is het een stuk drukker. Daar wachten mensen op hun coronatest. Terwijl de vaccinatiecampagne op stoom komt, loopt intussen het aantal coronagevallen in Israël weer snel op, tot boven de vijfduizend nieuwe gevallen per dag. Israël is onlangs aan zijn derde – en laatste, hopen veel Israëliërs – lockdown begonnen, maar daarvan is het effect nog niet zichtbaar.

Ook het inentingsprogramma verloopt nog niet vlekkeloos. Israël heeft in theorie een duidelijke volgorde afgesproken voor de vaccinaties. Eerst het medisch personeel, dan de zestigplussers, dan mensen in andere risicoberoepen. Leraren protesteren al weken dat zij onbeschermd zijn, terwijl de scholen grotendeels openblijven. Of zij voorrang krijgen, is nog onderwerp van politieke discussie. Intussen gaan op sociale media allerlei tips rond hoe jongeren voortijdig een vaccin kunnen bemachtigen. Bijvoorbeeld door aan het einde van de dag langs een priklocatie te gaan – wie weet zijn er doses over, bedoeld voor mensen die niet zijn komen opdagen. In het zuiden werden honderden doses weggegooid die al uit de diepvries waren. Het ministerie van gezondheid riep ziekenhuizen en verzekeraars op zich niettemin aan de vastgestelde prioriteiten te houden.

Mensen wachten op 29 december in de hal van het Soroka ziekenhuis in Beersheva op een shot met het Pfizer-vaccin. Foto: Tsafrir Abayov

Voor de Palestijnen in de bezette gebieden is nog maar de vraag of en wanneer er een vaccin komt. De Palestijnse Autoriteit hoopt op een vaccinatieprogramma voor arme landen van de Wereldgezondheidsorganisatie, of op het nog niet internationaal gevalideerde Russische vaccin, maar geen van beide is gegarandeerd. Mensenrechtenorganisaties hebben Israël opgeroepen ook de Palestijnse bevolking die onder hun gezag staat te laten inenten.