Gedetineerde steekt twee medewerkers neer in gevangenis Nieuwegein

Een gedetineerde van de gevangenis in Nieuwegein heeft vrijdag twee medewerkers neergestoken. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid na berichtgeving van RTV Utrecht.

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens RTV Utrecht raakten zij dusdanig gewond dat ze met spoed per ambulance vervoerd werden. De woordvoerder van justitie wil over de ernst van de verwondingen vooralsnog niets melden. Het is ook onduidelijk wat de aanleiding was voor de aanval en hoe de gevangene aan het steekwapen kwam.

‘Uitzonderlijk incident’

Justitie kan geen precieze cijfers geven over hoe vaak zulke ernstige voorvallen in gevangenissen plaatsvinden, maar volgens een woordvoerder gebeurt dit zeker niet maandelijks. Marcel Smit van Juvox, belangenvereniging voor gevangenispersoneel, noemt het incident in Nieuwegein van een „uitzonderlijke categorie”.

Wel wordt medewerkers geregeld enige vorm van fysiek of verbaal geweld aangedaan in gevangenissen, zegt Smit. In 2019 zei 60 procent van het gevangenispersoneel in een enquête van Juvox slachtoffer te zijn geweest van agressie. Dat ging om alles van dreigende taal tot het gooien van voorwerpen of het van de trap geduwd worden door een gevangene.