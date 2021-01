Ethiopische politie doodde deze zomer zeker 76 demonstranten

In de nasleep van de moord op de Ethiopische zanger Hachalu Hundessa heeft de politie van het Oost-Afrikaanse land vorig jaar zomer tenminste 76 mensen gedood en bijna 200 demonstranten verwond. Dat becijfert een onderzoekscommissie voor mensenrechten die door de Ethiopische regering was ingesteld in een vrijdag gepubliceerd rapport. De commissie beschrijft ook gruwelijke moordpartijen door burgers onderling. Mensen zouden zijn onthoofd en gemarteld.

Het was in juni en juli wekenlang onrustig nadat de populaire zanger op straat werd vermoord. Het rapport noemt het neerslaan van de protesten door de politie „hoogst twijfelachtig”. Niet alleen demonstranten, ook omstanders zijn door politiekogels om het leven gekomen. Onder de slachtoffers waren volgens de commissie ook kinderen, ouderen en mensen met beperkingen. Doordat de politie massaal naar de wapens greep, zijn volgens de commissie onnodig veel doden en gewonden gevallen.

Hachalu Hundessa is een vooraanstaand lid van de Oromo-stam, een van de tientallen etnische groepen in Ethiopië en in bevolkingsaantal de grootste van het land. Activisten willen op nationaal niveau meer politieke invloed en erkenning van hun eigen taal en vlag. van hun taal. De Oromo stonden met die strijd aan de basis van de anti-regeringsprotesten die in 2018 premier Abiy Ahmed aan de macht hielpen. Sindsdien komt etnisch geweld in het op een na dichtst bevolkte land van Afrika eigenlijk alleen maar vaker voor.

Onder de Oromo brandt een sterk etnisch nationalistisch vuur, aangewakkerd door koloniale vernederingen. Die tikkende tijdbom dreigt te ontploffen.

Stokken, messen en stenen

Ook in de nasleep van Hundessa’s dood werd geweld gepleegd van etnische aard, schrijft de commissie. Aanvankelijk concentreerde de onrust zich vooral in Addis Abeba, later verspreidde het zich door het omliggende Oromia. In groepen trokken gewapende mannen met messen, stenen, stokken en bijlen langs dorpen. Bij de „wijdverspreide en systematische aanval” op burgers, zijn volgens de commissie door burgers onderling misdaden tegen de mensheid gepleegd.

De regering-Abiy heeft nog niet gereageerd op het rapport over de onlusten van deze zomer. Die staan nadrukkelijk los van de oorlog die het regeringsleger voert met opstandelingen in de noordelijke regio Tigray. Ook daar is op grote schaal etnisch gevoed geweld gepleegd. In Tigray zijn tientallen, zo niet honderden burgers op gruwelijke wijze om het leven gebracht, schreef Amnesty International in november in een rapport.

Voor de moord op Hundessa zijn in oktober vier mannen aangeklaagd. De commissie adviseert de regering onder meer om de rol van de eigen ordediensten verder te onderzoeken en indien nodig tot vervolging over te gaan. Op het moment lopen zulke zaken voor zover bekend nog niet.