‘Geen veldslag’, maar wel een drukke avond

Vuurwerk was verboden tijdens de jaarwisseling en samenkomen mocht alleen in klein gezelschap, maar voor de hulpdiensten was het toch een drukke avond. Dat blijkt uit de eerste reacties op het verloop van de avond en ochtend.

„We zagen geen grote excessen, maar er zijn veel zaken aangemeld en relatief veel daarvan hebben te maken met geweld tegen hulpverleners”, zegt Guus Schram, coördinerend hoofdofficier van justitie tijdens de jaarwisseling, vrijdagavond tegen NRC. „Dat is al jaren een grote zorg voor ons.”

Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond noemt de jaarwisseling tegenover persbureau ANP „geen veldslag”, maar zegt dat agenten wel vaak moesten optreden. De meeste onrust voltrok zich in de uren kort na middernacht. In de ochtend werd een aantal illegale feesten beëindigd. Volgens korpschef Henk van Essen was het voor de politie een drukke nacht.

Het grootste deel van de mensen heeft zich voortreffelijk opgesteld Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid)

Op precieze cijfers is het nog even wachten. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) sturen die de komende week naar minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie, CDA). Die bespreekt ze 8 januari in de ministerraad en deelt ze daarna met de Tweede Kamer.

Uit de overzichten van gemeentes en veiligheidsregio’s komt een beeld naar voren van een relatief rustige Oud en Nieuw, maar niet zonder grote incidenten. De gemeente Amsterdam noemde de jaarwisseling „beheersbaar”. In de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kreeg de brandweer 390 meldingen. Vorig jaar waren dat er ruim 700.

Vuurwerk naar de politie

Volgens minister Grapperhaus heeft het „overgrote deel van de mensen” zich „voortreffelijk opgesteld” tijdens Oud en Nieuw, zei hij vrijdag tegen de NOS. Ze vierden de jaarwisseling in klein gezelschap en hielden zich aan het vuurwerkverbod. Maar er is een „kleine groep die zich totaal nergens aan houdt”, aldus de minister. Mensen staken onder meer auto’s in brand of gooiden vuurwerk naar de politie. Op verschillende plekken greep de ME in.

Het vuurwerkverbod werd op verschillende plaatsen overtreden, maar er werd wel flink minder afgestoken dan normaal. De concentratie fijnstof in de lucht was dit jaar in veel steden zo’n tweederde lager, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Bij strafbare feiten die met de jaarwisseling te maken hebben, eist het OM een hogere straf. Bij geweld tegen hulpverleners geldt een verzwaringsfactor van 200 procent. Tijdens de jaarwisseling komt daar nog eens 75 procent bovenop. De eerste rechtszittingen zullen waarschijnlijk in de loop van deze maand plaatsvinden.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 januari 2021