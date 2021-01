De nieuwe Barney is 180 graden gedraaid: ‘Ik ben gelukkiger dan ooit’

Nederlands bekendste darter klinkt deze decemberochtend verrassend opgewekt. Raymond van Barneveld (53) is aangeschoven in het kantoor van zijn management. Hij draagt nette stappers, een pantalon en een wijd oranje dartshemd. Hij denkt alleen nog maar positief, zegt hij.

Dat was een jaar geleden wel anders. Toen beëindigde de Hagenaar zijn carrière na een reeks tegenslagen: zijn moeder werd ernstig ziek en zijn huis werd overvallen – zijn (ex-)vrouw Silvia was alleen thuis. Ook verschenen er berichten in de roddelpers over zijn avances naar de achttien jaar jongere Julia en zijn (definitieve) breuk met Silvia. Dat hij suikerpatiënt is hielp ook niet.

Sportief verloor Van Barneveld meer dan hij als vijfvoudig wereldkampioen verdragen kon. Berucht was zijn bokkenpruik op het podium. Dieptepunt: de uitschakeling in de eerste ronde op het WK, in december 2019. „Ik zal mezelf haten”, zei hij daarna. „Ik walg van mezelf (...) Ik zal werkelijk nooit van mezelf houden.”

Negen maanden na zijn afscheid volgde opmerkelijk nieuws. Alsof hij plots zijn hoofd vanonder het puin oprichtte, kondigde Van Barneveld in september zijn comeback aan. Doel: meedoen aan het WK, eind 2021. „Misschien moest ik wel een stap terug doen om er twee vooruit te zetten”, zegt hij nu, enkele weken voordat hij zich met honderden amateurdarters stort in het kwalificatietraject.

U spreekt van Barney 2.0. Dat belooft wat.

„Ten opzichte van vorig jaar ben ik 180 graden gedraaid. Ik durf zelfs te zeggen dat ik gelukkiger dan ooit ben.” Hij pakt een speculaasje en vertelt over Julia, aan wier zijde hij is opgeklaard. „Ze denkt met me mee, steunt me en kijkt vooruit in plaats van achterom. Ze heeft ook dezelfde hobby’s: reizen, koken, series kijken. Zelfs bouwen met Lego vindt ze leuk.”

Zijn positievere houding kan ook zijn manager en vriend Ben de Kok bekoren. De Kok runt zijn eigen dartteam en wilde daarin best een plek voor Van Barneveld vrijmaken, mits deze niet meer in melodramatisch zelfbeklag zou vervallen. „Als hij weer roept dat verliezen voelt als doodgaan, stop ik er direct weer mee”, aldus De Kok, die bij het interview zit.

Weet u zeker dat u de draad op wilt pakken?

Van Barneveld knikt. „Toen ik stopte, was ik geen leuk persoon voor mezelf en mijn omgeving, en daar leden mijn prestaties onder. Mijn vorige manager [Jaco van Bodegom] opperde dat ik beter op tijd kon stoppen, voordat ik mijn eigen legacy nog verder zou afbrokkelen. Daar stond ik achter. Ik nam me voor daarna leuke dingen te gaan doen. Op vakantie, optrekken met familie en vrienden, wat geld verdienen met demonstraties. Maar ja, toen brak de coronacrisis uit.”

Van Barnevelds agenda raakte leeg. Geen van zijn geplande demonstraties kon nog doorgaan, waardoor hij dit jaar zo’n twee ton aan inkomsten is misgelopen.

Had u financiële zorgen?

„Ik lig niet ineens op mijn rug. Maar ik moet niet nog een of twee van dit soort jaren hebben.”

Halverwege dit jaar begon hij te twijfelen. Was hij misschien toch te vroeg gestopt? Veel mensen in zijn omgeving vonden van wel. Met zijn 53 jaar kon hij echt nog wel even mee, zeker omdat hij er een paar maanden uit was geweest. Hij voelde zich veel frisser dan in 2019.

Wat zag u als u vorig jaar in de spiegel keek?

„Verdriet. Ik was depressed. Die laatste WK’s ... dat het zo moest eindigen gunde ik mijn ergste vijand niet. Het erge was: waar Jaco en ik bang voor waren geweest, gebeurde toch. Ik zakte volledig door het ijs. Mijn afscheidsjaar werd een rampjaar.”

U gooide uw eigen reputatie te grabbel.

„Inderdaad. Jaco vond dat ik vooral moest genieten in dat laatste jaar. ‘Neem afscheid van je fans’, zei hij. Maar daarmee kan ik geen genoegen nemen. Ik ben een winnaar. En tegen een winnaar zeg je niet dat hij geweldig heeft staan darten als hij heeft verloren.”

Foto Robin Utrecht

Op het WK in 2017 gooide Van Barneveld gemiddeld 109 in de halve finale tegen Michael van Gerwen. Ongekend hoog, zegt hij, maar hij ging er wel met 6-2 af. „Wie die wedstrijd niet heeft gezien en ’s ochtends de krant leest, denkt dat ik een pak slaag heb gehad. De verliezer is niks. Je wordt vergeten.”

En u wilt niet vergeten worden?

„Die angst heb ik niet. Maar als je het over darts hebt, dan denk je toch meteen aan Phil Taylor.”

Taylor is qua prestaties de beste aller tijden, maar zo kijkt de Nederlandse fan toch niet?

„Nee, oké, maar blijf ik dan wel de beste Nederlander? Die hoop heb ik altijd gehad. Om eerlijk te zijn ben ik dat al jaren niet meer. Van Gerwen heeft een paar toernooien gewonnen, daar schrik ik van. Die heb ik ook gewonnen, hoor, maar wie weet dat nog? Wie heeft het straks nog over Van Barneveld?”

In uw laatste jaren leek het soms alsof u banger was voor uw tegenstanders dan zij voor u.

„Kijk, bij de BDO [inmiddels failliete dartsbond] heb ik bijna mijn leven lang op eenzame hoogte gestaan. Toen stapte ik over naar de PDC. Daar had je Phil Taylor. Iemand die head-to-head beter was, terwijl ik mezelf als de beste van de wereld zag. Dat gaf mijn zelfvertrouwen een deuk. Later kwamen daar de social media bij. Hoe vaak ik niet voor rotte vis ben uitgemaakt. Daarom is het maar goed dat ik daar niet meer op zit.”

U las elk bericht, toch?

„Niet altijd. Maar stel dat ik tegen jou zeg dat jij een mooi stuk hebt geschreven, en anderen zeggen vervolgens dat het een slecht verhaal is … dan trek je je dat toch ook aan?”

Bij u ging het anders wel om duizenden positieve reacties. Volgens uw oud-manager Jaco maakten die geen indruk en trok u zich veel te veel aan van een handvol negatieve berichten.

„Van de honderd mensen vindt 90 procent je leuk. 10 procent niet, heb ik geleerd, en toch vind ik dat lastig. Terwijl niemand op de wereld door iederéén aardig gevonden wordt.”

Bij zijn rentree wordt dat vermoedelijk zijn grootste uitdaging: zijn omgang met negatieve gedachten. Van Barneveld is het type darter dat nog lang kan malen over een gemiste dubbel twintig. Ook kan hij zich opwinden over tegenstanders. Als die bijvoorbeeld uitbundig juichen na een leg – „een leg is geen set hè” – of als ze veelvuldig aan hun vingers likken voor het gooien – wat hij onsmakelijk vindt.

U ontgaat niets.

„Ja, daarom kijk ik zelden wedstrijden van anderen op toernooien waar ik speel. Ik weet nog dat ik een keer naar Vincent van der Voort ging kijken, de dag voordat ik zelf moest gooien. Zie ik hem handgebaren maken, bij de scheidsrechter klagen. Dus na afloop vroeg ik wat er was. Bleek dat hij constant zijn eigen schaduw op het bord zag. En wie zit er de volgende dag ook op zijn schaduw te letten? Juist, ik.”

Hoe kunt u dat vermijden?

„Ik heb van alles geprobeerd. Psychologen. Massages. Meditatie. Reiki. Maar in de 37 jaar dat ik nu dart, is het soms heel moeilijk aan te geven waarom het de ene keer wel lukt en de andere keer niet. Is het concentratiegebrek? Zijn het de zenuwen? Zelfs met de grootst mogelijke zenuwen heb ik de dubbels wel gegooid.

„Weet je wat het ook is: je kunt bij een psycholoog nog zo happy de deur uit lopen, maar dat zorgt er niet voor dat de heren Van Gerwen en Taylor stoppen met 180’ers gooien. Uiteindelijk moet je het zelf oplossen, en dat kan alleen als je veel traint. Daar schortte het bij mij aan de laatste jaren. Ik zat op de bank, had geen zin. Nu stop ik er veel arbeid in.”

Raymond van Barneveld: „Ik ga niet zeggen dat ik superintelligent ben, maar ik denk wel over veel dingen na.” Foto Robin Utrecht

Van Barneveld betreurt dat hij zichzelf nooit een vaste routine heeft aangeleerd voor zijn wedstrijden. „Stel dat ik op wedstrijddagen had genoteerd hoe laat ik was opgestaan, hoe laat en wat ik had ontbeten, hoe laat en wat ik had geluncht, hoe laat de wedstrijd was ... Misschien had ik daar een patroon uit kunnen halen waar ik mijn voordeel mee had kunnen doen. Dat ik voor overwinningen regelmatig een banaan at bijvoorbeeld.”

Of dat het minder ging na een bak koffie?

„Ja.”

Een gemiste kans?

„Ja. Vooral omdat je lichaam elke dag anders is, zeker als je diabeet bent. En ik wil het echt niet altijd over mijn suikerziekte hebben, want mensen lijken dat als een zwaktebod te ervaren. Maar het is wél zo.”

Daar wordt laatdunkend over gedaan?

Hij knikt. „Maar ik merk het aan mijn lichaam. Mijn zicht is slechter geworden. Ik ben gaan experimenteren met brillen. Maar het nadeel van een bril is: er kan licht in weerkaatsen, je kunt tegen je montuur stoten waardoor je pijl een andere wending neemt, een bril kan beslaan, er kunnen vlekken op komen. Nu heb ik maandlenzen, maar daar zie ik van dichtbij weer minder mee.”

Zorgen over mogelijke blindheid of koude handen op het podium heeft Van Barneveld in zijn beste jaren nooit gehad. Toen woog hij 135 kilo en bestelde hij naar eigen zeggen gerust een tweede Big Mac als hij daar zin in had. Nu weegt hij rond de 100 kilo, en moet hij alerter zijn op wat hij eet. „Straks val ik op het podium in slaap, daar pas ik voor.”

Een voedingscoach gaf hem tips, maar die vindt hij in de praktijk moeilijk te realiseren. „Ik kan in de pauzes van wedstrijden wel een banaan of gedroogde abrikozen eten, maar fruit kleeft, en dat wil ik niet aan mijn pijlen hebben.”

De Kok: „Dan was je toch je handen?”

Van Barneveld: „Dat kan niet. Je wil geen koud water over je handen. Dat heeft meteen invloed op je gooien.”

De Kok, grijnzend: „Hier word ik dus gek van.”

De omstandigheden zijn niet snel goed voor u.

„Ik ga niet zeggen dat ik superintelligent ben, maar ik denk wel over veel dingen na. Heb je geen hoog IQ, dan doe je de dingen gewoon. Zelfde verhaal met sociale media. Dat was er vroeger niet, dus dacht ik er ook niet bij na. Nu schrijven ze dat ik ‘niet eens’ thuis was toen mijn vrouw werd beroofd. Er hebben ook weleens gasten op mijn hotelkamer staan bonken, na mijn nederlaag tegen James Wade in de Premier League. ‘Room service’, riepen ze. Begónnen ze me toch uit te schelden. Die hadden gewed dat ik die avond zou winnen.”

Beangstigend?

„Dat niet, maar ze hebben in 1980 ook John Lennon doodgeschoten voor zijn huis. Waarom zou iemand mij niet een kopje kleiner willen maken omdat-ie net duizend pond heeft verloren?”

Toen hij eind 2019 stopte, dacht Van Barneveld dat het publiek klaar was met hem. Toch kreeg hij in de maanden erna van mensen te horen dat ze hem misten. Volgens een peiling van het programma Rooijakkers over de Vloer, dat hem thuis opzocht, is Van Barneveld bekender dan Ronald Koeman. „Die heeft bij Ajax, PSV en Feyenoord gespeeld én getraind, en is nu bondscoach. Daar schrok ik van.”

Het grote voordeel is dat hij nu weer tijd voor zijn fans heeft. „Voorheen vond ik het niet altijd even leuk als ik herkend werd, maar nu heb ik tijd voor iedereen. Ik voel niet meer de druk. De druk dat ik op tv moét komen, dat ik moét presteren. Ik heb nu vooral het gevoel dat ik niets te verliezen heb.”

Geeft u weleens wat aan anderen terug?

„Ik ga wat vaker naar verjaardagen. Naar uitvaarten zelfs. Dat wordt gewaardeerd. Ik ben ook wat makkelijker in de omgang. Ik ben lang niet altijd de makkelijkste geweest.”