Staatssteun voor Caribische luchtvaartmaatschappij

Meer over hoe de jaarwisseling tijdens de coronacrisis verliep: lees het blog over Oud en Nieuw

Bezoekers aan het Meiji-heiligdom in Tokio - dat is gewijd aan de vergoddelijkste geesten van keizer Meiji en zijn vrouw - bidden voor gezondheid en voorspoed in het nieuwe jaar. Ze dragen mondkapjes om zich te houden aan coronaregels.

In voorgaande jaren brachten in drie dagen tijd miljoenen mensen er een bezoek. Om tijdens de coronapandemie eventuele verspreiding van het virus onder de bezoekers zoveel mogelijk te beperken, werden bij wijze van hoge uitzondering de openingstijden van de tempel ingekort. Ook moeten de vele bezoekers mondkapjes dragen:

In Japan gaan vrijdag 1 januari veel mensen naar het Meiji-heiligdom, dat is gewijd aan een vergoddelijkte keizer. Hier wordt gebeden voor voorspoed in het nieuwe jaar: voor gezondheid, geluk en welvaart. Het is een traditie voor velen om naar deze heilige plek te komen in de eerste paar dagen van januari.

In Nederland leidden de coronamaatregelen tot een relatief rustige jaarwisseling, melden meerdere instanties vrijdagochtend. Hoewel veel mensen zich niet aan het vuurwerkverbod hielden, zijn er bijvoorbeeld minder slachtoffers met ernstig (oog)letsel (door vuurwerk) binnengekomen bij de spoedeisende hulp of het gespecialiseerde Oogziekenhuis. Fotografen van ANP brachten in beeld hoe mensen thuis, in beperkte kring en de anderhalvemetermaatregel in acht nemend, het nieuwe jaar vierden:

2,7 miljoen euro voor lening aan noodlijdend Winair

Het kabinet heeft ingestemd met steun aan de vluchtmaatschappij Winair, op Sint Maarten. Het bedrijf, dat in grote financiële moeilijkheden zit door de coronacrisis, krijgt een lening van zo’n 2,7 miljoen euro. Die wordt gefinancierd door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur, heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens haar dient Winair een „vitaal belang”: de maatschappij is de enige die een reguliere verbinding houdt met Sint Eustatius en Saba. Die verbinding zou door de problemen van Winair, onder meer veroorzaakt door de inreisbeperkingen, dreigen te vervallen. Volgens Van Nieuwenhuizen is het belangrijk dat de luchtvaartmaatschappij overeind blijft, zodat het vol kan meedraaien als de pandemie voorbij is en het toerisme weer kan toenemen op de eilanden.

Ook nu is het belangrijk dat het persoonsvervoer in de Caribische delen van het Koninkrijk in stand blijft, schrijft ze. Zo zijn er noodzakelijke reizen voor zieken of studenten. „Bovendien is verbondenheid van de eilanden essentieel voor het vervoer van goederen, post en de toekomstige verspreiding van vaccins die tegen COVID-19 beschermen.”

De hypothecaire lening komt neer op 3 miljoen Amerikaanse dollars.