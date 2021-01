Boterbabbelaars afrekenen met een QR-code: hoe de pandemie onze betalingen verandert

Wat te doen in de anderhalvemetersamenleving als je winkel slechts 5,5 vierkante meter telt? Jaap Klaver sloot noodgedwongen het hele jaar de deuren van zijn snoepwinkel Bram & Aagje in het Noord-Hollandse De Rijp. Om toch nog iets te kunnen verkopen, besloot hij snoepzakken voor de deur te leggen op een antieke bakkerskar. Hij stond niet naast de bakkerskar, maar liet het aan de eerlijkheid van zijn klanten over om de puntzak, gevuld met boterbabbelaars, snoepketting en ander suikergoed, af te rekenen. Maar hoe laat je, als bijna niemand meer cash op zak heeft, mensen daarvoor betalen?

Nederlanders hadden al steeds minder contant geld op zak, en die trend is door corona versterkt. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) en Betaalvereniging Nederland vond acht jaar geleden nog 60 procent van de betalingen aan de kassa plaats met geldbiljetten en munten. Vorig jaar was dat al gedaald naar 32 procent. En tijdens de eerste coronagolf zakte het in april naar slechts 13 procent – vanwege de later ongegrond gebleken angst dat je makkelijk via contact geld besmet kon raken. Daarna herstelde het gebruik van cash zich weer een beetje, naar rond de 20 procent dit najaar.

Lees meer over

No business as usual

Die verandering is waarschijnlijk van blijvende aard. In een onderzoek van de Europese Centrale Bank zegt 80 procent van de Nederlandse consumenten die minder contant geld zijn gaan gebruiken dat ze dit na de coronacrisis waarschijnlijk zullen blijven doen.

Contactloos

Nu nóg minder klanten gewoon zijn met cash te betalen, is het voor ondernemers en andere partijen die in het nieuwe jaar geld willen ontvangen, zaak om alternatieven voorhanden te hebben.

Het belangrijkste alternatief is al wijdverbreid: de pinpas. En dan vooral zonder dat mensen hun plastic kaart met chip nog in de betaalautomaat stoppen: 67 procent van alle betalingen is nu ‘contactloos’. Begin 2020 was dat nog rond de 50 procent.

Een belangrijke reden voor die stijging tijdens dit coronajaar is de gedachte dat de automaat aanraken om je pincode in te tikken, een risico op besmetting met het coronavirus zou opleveren. Om die reden verhoogden de banken de limiet per contactloze transactie van 25 naar 50 euro, waardoor mensen bij betaling minder vaak alsnog hun pincode hoeven in te voeren.

Een tweede alternatief voor contant geld is betalen met je smartphone als ‘betaalpas’. Dat werkt op dezelfde manier als contactloos betalen, alleen hou je de telefoon tegen de betaalautomaat aan, in plaats van de plastic bankpas. Vooraf wordt een pincode ingevoerd, of verificatie vindt plaats via vingerafdruk of gezichtsscan. Volgens recent onderzoek van PwC in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt betaalt 13 procent van de Nederlandse consumenten inmiddels vaak of altijd met hun smartphone.

Voor winkeliers en andere ondernemers die de mogelijkheid hebben voor een pinautomaat, is contactloos afrekenen met pas of telefoon een logische oplossing. De doelgroep daarvoor is flink verhoogd door corona: ook 65-plussers zijn massaal overgestapt naar contactloos betalen, van 27 procent van de betalingen in februari 2020 tot 58 procent in oktober.

Maar niet iedereen kan een pinautomaat voorschotelen aan zijn klanten – ook al zijn die dingen tegenwoordig soms niet groter meer dan een vierkante reep chocolade. Dat gold bijvoorbeeld in het geval van de snoepzakken op de onbemande bakkerskar voor snoepwinkel Bram & Aagje.

Betalen kon wel met een briefje van vijf euro door de brievenbus, maar dat gebeurde niet zoveel. Om niet alle potentiële klanten zonder geld op zak te missen, hing Klaver in navolging van zijn buurvrouw die koffie en cakes verkocht, een QR-code op. Met die vierkante geblokte code worden klanten na het scannennen ervan met hun smartphone meteen doorgestuurd naar iDeal of de betaalapp van hun eigen bank, zonder dat ze nog rekeninggegevens hoeven in vullen. „Door die QR-code op de bakkerskar hebben we dit jaar nog een beetje kunnen goedmaken”, aldus Klaver.

Hoeveel er betaald wordt met QR-codes, wordt niet centraal geregistreerd. Volgens een van de aanbieders, Currence (het bedrijf achter iDeal), is er in november 2020 een half miljoen keer met een iDeal-QR-code betaald. In 2019 waren er 114.000 QR-betalingen. Op de meer dan 7 miljard transacties aan de toonbank per jaar in totaal, is dat nog weinig, maar het is wel een grote toename.

ABN Amro-dochter Tikkie heeft nog geen specifieke cijfers bekendgemaakt over het gebruik van QR-codes. Maar hoofd marketing Moreno Kensmill beaamt dat er veel meer met de codes betaald wordt. „QR-codes gebruiken, is veel toegankelijker geworden”, verklaart Kensmill. „Op de meeste smartphones herkent de camerapp de codes nu. Vroeger had je een aparte app nodig en die hadden de meeste mensen niet.”

De tweede factor is volgens Kensmill dat veel meer partijen QR-codes zijn gaan aanbieden. De eerste waren twee jaar geleden de goede doelen, die met de QR-code op de collectebus het probleem ondervingen dat mensen geen contant geld meer in huis hebben. „Maar sinds de coronacrisis hebben Nederlandse ondernemers de QR-code ook meer omarmd, zoals restaurants en cafés. Die zetten de code niet alleen in om te betalen, maar ook om mensen op afstand te laten bestellen.”

Betalen via geluid

In de wereld van fintech wordt ondertussen druk verder geëxperimenteerd met andere manieren van betalen aan de toonbank – of aan de terrastafel, bij het vrijmarktkleedje of bij de collectant. Er wordt al een paar jaar gekeken naar de inzet van NFC-chips, die ook contactloos betalen met passen en telefoons mogelijk maken, voor het afrekenen van losse producten. In onder meer China, waar QR-betalingen populairder zijn dan pasbetalingen, wordt gekeken naar het aanleveren van betaalgegevens via geluidsgolven of een gezichtsscan.

Het is afwachten welke technieken om cash te vervangen uiteindelijk echt doorbreken en welke er op het kerkhof eindigen – wie kent de chipknip nog? Kenswill van Tikkie: „Uiteindelijk is bij alle technieken gemak voor consumenten de belangrijkste reden of zij het gaan gebruiken – of niet.”

Lees ook: De revolutie in het betalingsverkeer slaat in Nederland nog niet aan