Amerikaanse Senaat maakt voor het eerst veto Trump ongedaan

Een twee derde meerderheid van de Amerikaanse Senaat heeft vrijdag het veto van Donald Trump over de defensiebegroting voor komend jaar nietig verklaard. Dat melden internationale persbureaus. Eerder deze week deed het Huis van Afgevaardigden al hetzelfde. Het is voor het eerst in Trumps presidentschap dat het Congres een veto van hem overrulet.

De begroting wordt middels de National Defense Authorization Act-wet vastgelegd. In die wet was in navolging van de Black Lives Matter-protesten deze zomer een voorstel opgenomen over het hernoemen van militaire bases met namen van kopstukken uit het zuiden van de Verenigde Staten, uit de tijd dat slavernij daar nog legaal was. Dat was tegen het zere been van Trump, die zijn veto gebruikte om de plannen te blokkeren. Tegen Fox News zei hij deze zomer: „We hebben twee vreselijke wereldoorlogen gewonnen, en dat deden we vanuit Fort Bragg”, refererend aan de thuisbasis van de Amerikaanse commando’s die vernoemd is naar de zuidelijke generaal Braxton Bragg. „En dan zouden we die naam nu moeten schrappen?” De president eiste daarnaast dat het Congres bepalingen uit de begroting zou schrappen die juridische bescherming bieden aan sociale mediabedrijven.

‘Duizelingwekkend roekeloos’

Met de defensiebegroting is een bedrag van 740 miljard dollar (ongeveer 607 miljard dollar) gemoeid. Gezien de populariteit van de Amerikaanse strijdkrachten krijgen de plannen vrijwel altijd tweeledige ondersteuning in Washington. In de plannen voor komend jaar was onder meer een loonsverhoging van drie procent vastgelegd voor alle Amerikaanse militairen.

De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi noemde Trumps veto eerder deze week „duizelingwekkend roekeloos”. Haar Republikeinse collega in de Senaat Mitch McConnell, die de zeldzame zitting over het veto op nieuwjaarsdag belegde, zei vrijdag: „We hebben deze wet al 59 jaar lang telkens probleemloos aangenomen. Of het nu links- of rechtsom moet, dat gaan we ook de zestigste keer doen voordat dit Congres wordt ontbonden.”

Aanstaande zondag worden de nieuwe leden van het Huis en de Senaat, die tijdens de verkiezingen van 3 november zijn verkozen, geïnstalleerd. Het Huis van Afgevaardigden is in meerderheid Democratisch en blijft dat ook in de nieuwe bezetting. De meerderheid in de Senaat wordt volgende week dinsdag bepaald, als in Georgia een tweede stemronde wordt gehouden over de twee zetels in die staat.