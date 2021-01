‘Onbekende verhalen van J.M.A. Biesheuvel ontdekt’

Er zijn vijfentwintig onbekende verhalen ontdekt van wijlen J.M.A. (Maarten) Biesheuvel. Zijn goede vriend en uitgever Aart Hoekman vond de manuscripten afgelopen zomer in de Leidse woning waar Biesheuvel met zijn vrouw woonde, een houten huisje genaamd ‘Sunny Home’. „Het was niet bekend dat hij zoveel verhalen had bewaard. Ik denk dat hij dat zelf ook niet meer wist”, aldus Hoekman in een interview met de Volkskrant.

De verhalen lagen in de voormalige werkkamer van Biesheuvel, in een archiefkast. In de teksten komen alle perioden van zijn schrijvende leven aan bod, hoewel ze uiteenlopen in lengte en opzet. En alle vijfentwintig illustreren volgens de krant de „vrolijk-droevige, fantasierijke grilligheid” van de schrijver. Een van de gevonden manuscripten is een variant op het bekende Reis door mijn kamer (1986) en is getiteld ‘Reis over mijn tafel’: „Liegen kan ik niet, daar staat een tafel en als u erop staat zal ik, zodra u verdwenen bent, beginnen met schrijven.”

In dezelfde werkkamer vond Hoekman een brief geadresseerd aan goede vriend en slavist ‘doctor Karel van het Reve’, waarin stond: „Leiden, 13-XI-1987. Karolisseme! Hoe gaat het met jou? Ik hoop dat het jou goed gaat en Jozien dat ze het ook goed maakt. Ik heb vandaag heel lang aan het open raam gezeten, hoog op Eva’s kamertje. Crisp, zon, regen, half ontbladerde bomen, mussen, geen geluid van auto’s, tortels, mussen, kauwtjes, merels, lijsters. Ik wilde alleen het mooie zien en ben erg blij!”

Manisch depressief

Biesheuvel debuteerde in 1972 met de succesvolle verhalenbundel In de bovenkooi, waarna nog ruim twintig zouden volgen. Voor zijn hele oeuvre ontving hij in 2007 de P.C. Hooftprijs. Gedurende zijn leven bood de literatuur hem geregeld een vlucht uit de chaos in zijn hoofd. Biesheuvel kampte met een bipolaire stoornis, waarvoor hij medicatie slikte en meerdere keren is opgenomen in een psychiatrische kliniek. Zijn dagelijkse kwellingen met manische-depressies zijn onder meer beschreven in Verhalen uit het gekkenhuis, dat in 2018 verscheen.

De schrijver is afgelopen zomer na een kort ziekbed op 81-jarige leeftijd overleden. In oktober werd het houten ‘Sunny Home’ te koop gezet voor bijna een half miljoen euro.

Lees ook Waar de werkelijkheid ophield en de waan begon, was voor Biesheuvel irrelevant