Zuidoost-Azië viert nieuwjaar, groot vuurwerk in Bangkok

In verschillende Zuidoost-Aziatische landen is het inmiddels middernacht, waardoor ook daar het vuurwerk de lucht in kan. Onder meer in Thailand, delen van Indonesië, Vietnam, Cambodja en Laos is het nieuwe jaar aangebroken. Het nationale vuurwerk van Thailand werd afgestoken bij de grote brug over de rivier Chao Phraya in Bangkok. Overigens hanteren veel Thai de Boeddhistische kalender; het land viert op 13 april met het driedaagse Songkran-festival zijn traditionele nieuwjaarsfeest.

