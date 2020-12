Zes aanhoudingen om ‘pedojacht’ en mishandeling Waddinxveen

De politie heeft woensdag zes verdachten aangehouden voor de mishandeling van een 44-jarige man. Dat schrijft zij donderdag op de eigen website. De man zou het doelwit zijn geweest van een zogeheten pedojacht in Waddinxveen.

De man kwam eind oktober naar Waddinxveen waar hij dacht een afspraak te hebben met een jonge vrouw. Eenmaal daar werd hij opgewacht door een groep mannen die hem vervolgens in elkaar sloeg. De man is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.

Het voorval vond plaats op 31 oktober en de politie heeft na „uitvoerig onderzoek” vijf mannen tussen de 18 en 23 jaar en een meisje van 16 uit Waddinxveen aangehouden. Alle zes zitten nog vast en worden gehoord. Een van de verdachten is volgens de politie ook verantwoordelijk voor het versturen van opruiende berichten op sociale media om voor ongeregeldheden te zorgen tijdens Oud en Nieuw.

Zogenoemde ‘pedojachten’ hebben het afgelopen jaar meerdere keren tot geweld geleid. Eind oktober overleed een 73-jarige man uit Arnhem nadat hij was aangevallen door vijf jongeren. Zij wilden de man confronteren omdat hij een afspraak had gemaakt met een minderjarige jongen.

Lees ook: Groeiende angst voor ‘pedojacht’ onder pedofielen