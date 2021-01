Vogels, Beethoven en dans

Als Rhoda Woets uit Amsterdam zich gefrustreerd voelt over thuiswerken of het gebrek aan een sportieve uitlaatklep, zet ze tegenwoordig de rookmachine en de discolichten aan. Dan kan het feest beginnen: dansen, meezingen, de hele mikmak. Allemaal met dank aan haar dochter, voor wier elfde verjaardag ze tien jaar geleden deze attributen kocht.

Woets reageerde op onze oproep aan lezers om te delen welke lichtpuntjes ze zien in de coronaduisternis – oftewel: waaraan ze zich optrekken. Zij is niet de enige danser: Margreet Tordoir-Kreugel doet graag aan „ongezien ‘balletdansen’ op klassieke muziek”.

De andere reacties zijn grofweg onder te verdelen in de categorieën kunst en natuur. Veel lezers zijn aan het wandelen geslagen. Ans Vreeken raadt mensen aan naar buiten te gaan en zich te vergapen aan de lucht: „Zo ruimtelijk, kleurrijk vaak en steeds weer anders: niet voor niets een geliefd onderwerp van schilders.”

Geesje Nijhof uit Paterswolde wandelt sinds corona wekelijks met haar man in de Drentse, Groningse of Friese natuur; het „absolute hoogtepunt” vormt daarbij de lunch, met als de horeca dicht is broodjes van thuis en een blikje chocomel.

Diederick Kraaijeveld geniet met een vriend van „een lauw biertje en een zakje cashewnoten” terwijl ze kijken naar rijnaken in het Amsterdam-Rijnkanaal. Normaal hebben ze „vette plannen”: een basketbalwedstrijd in New York, feesten op een dak in LA. Die zijn vervangen door wandelingen in en rond de hoofdstad. „Mijn makker zucht: ‘Dit is toch het mooiste dat er is’.”

Veel lezers noemen dieren als lichtpuntjes: een enkele hond en met name vogels. Maaike Harmsen laaft zich aan de „dagelijkse theatervoorstellingen” van kraaien en pimpelmezen die vechten om meelwormen in haar tuin. Ook Bea Mol laat zich graag betoveren door vogels, en niet zo’n beetje ook: in haar bijdrage rept ze van tortelduiven, mussen, kraanvogels, een buizerd, een zwaan, een winterkoninkje en een roerdomp. Kortom: „Vogels maken blij en je ziet en hoort ze overal.”

Op het vlak van de kunsten komen grote namen langs: Roth, Bukowski, Tsjechov, Murakami. Aart de Graaf heeft dit jaar vanuit zijn huiskamer de opera ontdekt. „Ik was altijd van mening dat opera voor mij te zwaar is en te langdradig. Ik kon ook geen touw vastknopen aan de ingewikkelde verhaallijnen. Totdat ik in de eerste lockdown de streams van de Metropolitan Opera ontdekte.”

Lowie Gillissen werd dit jaar geraakt door het derde deel van het vijftiende strijkkwartet van Beethoven. „Toen Beethoven dat componeerde was hij pas hersteld van ernstige buikklachten, en zijn opluchting verwoordde hij in de benaming van dat indringende, lange deel: Heiliger Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit. En ik dacht daarbij steeds: mocht ik besmet raken, dan hoop ik daarna, genezen en wel, dit stuk nog vaak te kunnen horen.”

Koester de kleine dingen in het leven, lijkt het devies van veel lezers. Dan is er ook nog Rob Jooren, die zichzelf ook wel eens afvraagt wat hem nog overeind houdt. Maar: „Je blijft toch altijd nog benieuwd hoe het verder zal gaan, wat je nog mee zult maken en hoe het afloopt. Wie er eerder het loodje legt, de papieren krant of ik.”