Verschilt strooizout van keukenzout?

Nu is het een leuke familieanekdote, maar een paar jaar geleden reed een collega in paniek naar het schoolplein. Op een koude dag werd zijn dochter uitgedaagd om strooizout te eten. Per ambulance werd ze afgevoerd. Waarom die paniek? Strooizout is toch net keukenzout, of worden er chemicaliën aan toegevoegd?

Zout uit een plastic vaatje, een dure molen of een strooiwagen is inderdaad allemaal hetzelfde: natriumchloride. „Strooizout moet volgens de norm minstens 97 procent natriumchloride zijn, in de praktijk is het vaak meer”, zegt Sietze de Waard, commercieel manager van Eurosalt. „Verder zit er water en het antiklontermiddel kaliumferrocyanide in. Dat vind je in zowel keukenzout als strooizout, al zit er in strooizout iets meer.”

„De ambulance was wel terecht”, zegt Roeland van der Drift, directeur van de Nederlandse Zouthandel. „Zeker als je niet precies weet hoeveel zout ze heeft gegeten. Als een kind 100 gram zout in één keer eet kan het doodgaan, het zout onttrekt heel veel vocht aan het lichaam. Al braak je wel voordat je aan die hoeveelheid zit.”

Verschil zit ’m in de vorm

De verschillen tussen zouten zitten hem in de vorm, en die hangt samen met hoe het zout is gewonnen. In Nederland zijn twee producenten van zogenoemd ‘vacuümzout’. „In de bodem op ongeveer een kilometer diepte zit een zoutlaag. Water wordt in de zoutlaag gepompt en door de aardwarmte komt er warme, verzadigde pekel naar boven. Dat wordt vacuüm gedroogd, vandaar vacuümzout”, zegt Van der Drift. Er is ook steenzout, uit zoutmijnen uit onder meer Duitsland. Zeezout wordt in zonnige landen aan zee uit zoutpannen gewonnen.

Strooiwagens rijden rond met steenzout of vacuümzout. „Zeezout heeft onregelmatige hoekjes”, zegt De Waard. „Dat is niet handig in een strooiwagen. Vergelijk het met legoblokjes in een trechter, dat loopt niet. Steenzout heeft de beste ‘loopeigenschappen’, de gelijkmatige korrels lopen lekker uit de strooier”, zegt De Waard. Er zit wel verschil in korrelgrootte, dat is voor strooizout handig. „Zout laat ijzel en sneeuw smelten. Als je strooit doen de kleinste korrels snel hun werk, de grotere korrels worden de ijslaag ingereden, daar heb je langer wat aan”, zegt Van der Drift.

De gebruikte korrelgrootte is cultureel bepaald. „Wij werken in Nederland met korreltjes tussen de 0,16 en 1,6 millimeter”, zegt De Waard. „In Duitsland gebruiken ze korrelgroottes van 0 tot 5 millimeter. Dat is geen technisch ding, maar een voorkeur.”

Pekelwater is meteen actief

Naast droog zout sproeien strooiwagens ook pekelwater. „Pekelwater is meteen actief”, zegt De Waard. „Het zorgt er ook voor dat droge zoutkorrels niet meteen wegwaaien.”

Op de websites van beide zoutverkopers staan meer producten tegen gladheid. Dooikorrels van calciumchloride of de meststof ureum bijvoorbeeld. „Bij extreme kou werkt zout niet meer. Dooikorrels werken tot -25°”, zegt Van der Drift. Het wordt gebruikt op opritten van gebouwen waar men geen zout op de vloer wil hebben, en op Schiphol. „Zout beschadigt vliegtuigen, dat wil je daar niet hebben.”

„Herinner je je nog dat vroeger roze zout werd gestrooid?”, vraagt Van der Drift. „Op zout zat vroeger accijns, maar strooizout was accijnsvrij. Het werd gekleurd met de rode kleurstof eosine om misbruik tegen te gaan. Gemeenten wilden heel lang daarna ook nog roze zout. Dat vonden ze handig, je kon zien waar gestrooid was. Maar dat die kleurstof ooit nodig was geeft wel aan: strooizout en keukenzout liggen heel dicht bij elkaar.”