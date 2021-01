Onze lievelingsneef schijnt eindelijk de ware te hebben gevonden. We nodigen hen uit te komen eten, want ik heb net een kookcursus salades gevolgd bij een beroemde kok. Vlak voordat het paar arriveert, maak ik de waldorfsalade, de kipsalade, de vissalade en de huzarensalade mooi op. Terwijl ik de eieren vul, verschijnt het hoofd van de nieuwe vlam om de deur, benieuwd naar wat we eten. Dan zegt ze: „Wat leuk, ik maak ook wel eens iets van restjes.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 december 2020