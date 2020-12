Meest dodelijke seriemoordenaar VS overleden

In een ziekenhuis in Los Angeles is woensdag de 80-jarige Amerikaan Samuel Little overleden. Hij bekende schuld voor het plegen van 93 moorden en was daarmee officieel de dodelijkste seriemoordenaar in de Amerikaanse geschiedenis.

Little maakte zijn slachtoffers tussen 1970 en 2005, onder meer in de staten Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Ohio en Texas. Hij had het volgens de autoriteiten in de regel vooral gemunt op jong – kwetsbare – zwarte vrouwen, vaak prostituees of drugsverslaafden. In een vorig jaar door de FBI vrijgegeven bekentenissenvideo zei hij daarover: „ze waren blut en dakloos en liepen zo mijn web in”. Bij veel van zijn slachtoffers werd aanvankelijk een overdosis vastgesteld als doodsoorzaak, of werd het lichaam niet teruggevonden.

Tekeningen

Little, die een zwervend bestaan leed, werd in 2012 gearresteerd voor een klein drugsvergrijp. Toen het na zijn arrestatie afgenomen dna overeen bleek te komen met een drietal onopgeloste moorden eind jaren tachtig, werd hij veroordeeld tot driemaal levenslange celstraf. Nadien bekende hij in totaal 93 moorden te hebben gepleegd. In veel gevallen kon hij de omstandigheden nog opnoemen, van uiterlijke kenmerken van zijn slachtoffers tot de precieze locatie van de moord. In de hoop op meer informatie publiceerde de FBI vorig jaar schetsen die Little van zijn slachtoffers had gemaakt. Sindsdien werd hij in zestig onopgeloste zaken aangewezen als moordenaar.

Samuel Little bracht de meeste van zijn slachtoffers om het leven door wurging. Daar schepte hij genoegen in, vertelt hij in de FBI-video. Over een van de wurgingen zei hij: „zij vocht voor haar leven en ik voor mijn plezier”. De doodsoorzaak van Samuel Little moet nog worden vastgesteld.