Oudere inwoners van de Oostelijke Eilanden herinneren zich Marie Altelaar (1917 – 2005) ongetwijfeld nog. De buurtactiviste was even gerespecteerd als dat ze gevreesd was. Het Marie Altelaarplein op Wittenburg memoreert sinds 2007 aan deze onverzettelijke vrouw.

Altelaar, geboren en getogen Amsterdamse en haar hele leven woonachtig op de Eilanden, werd vooral een lokale beroemdheid door een vijftien jaar durende protestactie één eiland verderop. Op Kattenburg was in 1976 een reeks nieuwbouwwoningen opgeleverd, maar de huurprijs was hoger dan beloofd. ‘Tante’ Marie zette als voorzitter van het bewonerscomité een huurdersactie op waarbij nieuwe bewoners als protest het verschil tussen de beloofde en opgelegde huur inhielden. Rechtszaken en dreigingen met huisuitzettingen volgden, maar Altelaar hield voet bij stuk. Met succes: in 1986 oordeelde de rechter dat de bewoners mochten blijven.

Een in 2010 onthuld kunstwerk, de Triomfboog van Kattenburg op een flat aan de Kattenburgerstraat memoreert aan Altelaars verzet. Hierop staan verhalen van buurtbewoners, onder wie comitégenoot Nel van der Zee. „Als ik nu nog iets moet beslissen in het comité, vraag ik me altijd af wat zij zou hebben gedaan”, schrijft ze. „Zoals zij dingen altijd tot een goed eind kon brengen, dat is een gave en daarom is er een plein in haar eigen buurt naar haar vernoemd en dat verdient ze.”

Altelaar was verder actief in de CPN en de vrouwenbeweging, maar ook voor kleinere acties zette Marie zich in. In 1986 werd buslijn 22 verlegd waardoor die niet langer langs de Dappermarkt en het Oosterpark zou rijden. Chauffeur Cor Werts organiseerde met Altelaar een ‘buskaping’ door met deegrollers en pollepels gewapende ouderen. Toen een GVB-man de zaak kwam inspecteren, riep „kleine grote vrouw” Altelaar vanuit de bus („ze kon niet eens met haar pootjes bij de grond”) hem toe: „Hee jongen, weet je moeder wel dat je buiten speelt?” Na een gesprek van de ‘kapers’ met de GVB-directie bleef de bus de oude route rijden.

Foto Casper van der Veen

Het open, langwerpige plein loopt van de achterzijde van de Oosterkerk tot buurthuis De Witte Boei. In het midden, tussen twee speelplaatsen, staat kunstwerk Schip op Helling waarop Multatuli Nederland ten tijde van het kolonialisme een „roofstaat” noemt.

Heeft u zelf een leuke tip voor een bordje van straat, plein, brug, plantsoen of dat ene onbekende nauwe steegje in Amsterdam dat de moeite waard is uit te lichten? De redactie ontvangt graag uw suggestie! Mail naar amsterdam@nrc.nl.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 januari 2021