Magnetische stenen en ander coronawangedrag

De Covid-pandemie leidde in 2020 tot een stortvloed aan medische publicaties, maar ook tot een hausse aan teruggetrokken artikelen. Deze week kwam er weer eentje bij. De teller staat nu op 41, zo meldde het blog Retraction Watch, dat zich toelegt op wetenschappelijke artikelen die na controle, correctie en publicatie alsnog zijn teruggetrokken omdat ze ernstige fouten of zelfs fraude bevatten.

Terugtrekking nr. 41 was eind mei online gepubliceerd in het tijdschrift Future Oncology, en ging over het hypothetische verband tussen Covid-19 en kanker. In een korte verklaring legt het tijdschrift uit dat de publicatie nu is teruggetrokken omdat „is ontdekt dat het significante delen geplagieerde tekst” bevat.

Andere terugtrekkingen op de lijst gaan onder meer over het opwekken van het coronavirus door 5G-technologie, het uitschakelen van het coronavirus met magnetisch gesteente, het herkennen van corona-longontsteking door kunstmatige intelligentie en de effectiviteit van bijvoorbeeld hydroxychloroquine of verschillende soorten mondmaskers.

Medeoprichter Ivan Oransky van Retraction Watch kreeg onlangs de vraag van Nature of artikelen over Covid-19 sneller worden teruggetrokken dan andere. Volgens Oransky is het nog te vroeg om dat te zeggen. Doorgaans duurt het drie jaar voordat tijdschriftredacteuren overgaan tot terugtrekking. Maar nu, tijdens de pandemie, gaat het om slechts maanden. Deels, zegt Oransky, komt dat omdat publicaties over het coronavirus zo onder het vergrootglas liggen.

Lange lijst

Volgens een inventarisatie van Nature is het totaal aantal wetenschappelijke publicaties dit jaar al gauw met de helft gestegen. Alleen over het coronavirus waren er tot en met november tussen de 40.000 en 170.000 artikelen verschenen – de uitkomst is onder meer afhankelijk van de gebruikte databank en de zoektermen.

De lijst met ‘corona-terugtrekkingen’ van Retraction Watch is eigenlijk nog langer dan die 41. Hij staat nu op 56. Maar daartussen zitten ook artikelen die alvast op een preprintserver zijn geplaatst, en nog door de peerreview moeten.

Retraction Watch vraagt de auteur(s) van een teruggetrokken artikel altijd om commentaar, maar heeft in het laatste geval (nr. 41) nog geen reactie ontvangen. De enige auteur, Prima Hays, blijkt onder meer een tekstbureau te hebben dat helpt bij het schrijven van manuscripten en subsidie-aanvragen.

