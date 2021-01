Lockdown? Hier is het áltijd stil en leeg

Januari is de leegste maand van het jaar. Dit was al zo toen ik ooit nog volop van het stadse leven genoot. Het was de maand dat lekkerbekken zoals ik de zoveelste poging deden de transitie tot matig mens te voltooien. Meestal haakte ik na twee weken af en kletste ik me er tegenover vrienden uit met beweringen als: „Ik heb geen enkele behoefte het imperium van Sonja Bakker nog langer te steunen.” Samen lachten we de pijn van een slap mens te zijn weg. „Schenk nog maar eens in, we leven maar één keer.”

Het was de maand dat restauranteigenaren op vakantie gingen, de gasten hielden na hun decemberbacchanaal de hand toch op de knip.

Het was de maand dat de kerstgratificatie of de dertiende maand er allang doorheen gejaagd was. „Geld moet rollen, mensen.” Het offer aan Mammon was royaal gebracht.

Dat was toen ik in de stad woonde.

Nu ik op het platteland woon, is januari nog leger. Er is niets dan een koude, kale, lege prairie. Het platteland houdt winterslaap. Ook als ik zou willen, dan is er niets dat me kan verleiden. Of afleiden.

Het motregent of er valt natte sneeuw, het is vroeg donker, de gordijnen gaan al voor zessen dicht, alles is gesloten, er is geen kip op straat. De wind waait over het IJsselmeer, een bak ijskoud water van elfhonderd vierkante kilometer, het brengt koude wind aan land. Koude wind over mijn dijkdorpje. Vaak denk ik aan de eerste woorden uit het bijbelboek Genesis: „De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed.”

Januari is de leegste maand van het jaar en op het platteland in tijden van cholera nog een beetje leger.

Ambassadeur

„Dit is dus de leegte die je zocht, mevrouwtje”, zegt een naar stemmetje in mij, „dit is wat jij wilde. Dit noemde jij romantisch, weet je nog?” Inderdaad, dit is het leven dat ik doorgaans met grenzeloos enthousiasme bezing. Als een Jehova-getuige steek ik mijn voet tussen de deur en predik ik mijn nieuw verworven plattelandsleven. Een leven waarin nog vrijheid heerst. Waarin je niet hutjemutje als varkens in een megastal leeft. Waarin de geest nog kan waaien.

Een poosje geleden, toen de zon nog scheen, stond er een vriendelijke, jonge vrouw die er door-en-door Fries uitzag voor mijn deur. Ze was gezonden door de Leeuwarder Courant, ze was op reportage. Nu bestaat reportage tegenwoordig vaak uit een telefoontje van de stagiaire of, nog erger, een vragenlijstje per mail en of ik deze zo snel mogelijk wil beantwoorden en terugsturen. Deze jonge vrouw deed echter nog aan journalistiek handwerk, ze had een schrijfblokje en pen in de hand. Ze was al bij de buren geweest, die zeiden dat ze maar eens met mij moest praten.

Of ze even binnen mocht komen.

Nieuwsgierig als ik was naar de reden van haar komst, nodigde ik haar binnen, ze vroeg om een glas water en vertelde over haar missie. Ze reisde de kust van Noord- en Zuid-Friesland langs op zoek naar verhalen over de leefbaarheid van de kleine kustdorpen.

Zonder dat ik het zelf meteen doorhad, jubelde ik er een verhaal uit over de leefbaarheid van de kleine kustdorpen.

Dat het zo fijn was om in een dorp te wonen.

Dat dit zo’n fijn dorp was met zulke fijne dorpsbewoners.

Dat ik me er he-le-maal thuis voelde.

Minder saamhorigheid, had mijn klusjesman dat tegen haar gezegd? Nee hoor, iedereen bekommerde zich hier nog steeds om de ander.

En zo kakelde ik mijzelf tot ambassadeur van dit kleine kustdorp.

Altijd in lockdown

Een paar weken later zag ik het artikel in de krant. De journalist was iets minder ambachtelijk dan ik had gedacht, ze had het artikel vooraf aan geen enkele dorpsbewoner voorgelegd, ook niet aan mij. En dus zat het vol met grotere en kleinere fouten. Verkeerd gespelde namen en verkeerde cijfers, maar het meest in het oog sprong de kop boven het stuk: ‘Gaast: Altijd in lockdown’.

Ik herkende het meteen, het was een uitspraak van mezelf, het was iets wat ik me toen de jonge vrouw al op de drempel stond liet ontsnappen. Toen ze vroeg hoe wij dorpsbewoners de coronatijd ervoeren.

„Gaast is eigenlijk altijd in lockdown”, had ik lachend gezegd.

Vond ik zelf erg grappig.

Tot ik het in zwart-witte koeienletters terugzag in de krant.

Altijd in lockdown.

Was dat nu wel zo?

Het is hier gewoon rustig.

Alles gaat zijn gangetje.

De oude vrouw van een paar huizen verderop gaat elke ochtend om half negen haar hondje ophalen bij haar zoon die aan het werk moet. Ik hoor haar rollator rammelen op de straatstenen.

De weduwvrouw van de dijk loopt langs met de krant die ze naar de buren brengt.

De buurman sleept de groenbakken naar de straat, omdat ze morgenvroeg geleegd worden, het is woensdag.

De klusjesman maait het gras van het dorpshuis, het is vrijdag.

Verderop staat de andere buurman fluitend voor zijn huis de auto te wassen met een shaggie op de lip, het is zaterdag.

De stille man van een straat verder loopt langs mijn huis om op het dijkbankje te gaan zitten, hij doet dat alle dagen.

De kinderen van het huis dat net verkocht is, racen op hun fietsjes voorbij en gillen.

De kippen van de overbuurman worden wakker en breken uit, ze scharrelen bij mijn voordeur.

Een kar die ratelt op de keien.

Een man met pet fietst fluitend langs en roept ‘goeie’.

Dat is Fries voor goedendag.

De vrouw die net in het dorp is komen wonen, loopt langs met haar paard aan de teugels. Haar man even later ook, hij gaat elke dag even naar het IJsselmeer.

Het lijkt of het altijd zo is geweest en altijd zo zal blijven.

Er is hier geen horeca om te sluiten, geen winkelkarretje om te ontsmetten, geen mensenmenigte om uit elkaar te houden, we houden altijd afstand en zoenden toch al niet met elkaar.

Het is de leegte, de lucht, het licht en de ruimte, het is de vrijheid.

En het voelt allesbehalve opgesloten.

Nou ja, behalve in januari dan.

