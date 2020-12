Leer de edele kunst van het kijken

Eigenlijk is het jammer dat Kijkdokter speciaal voor in musea is ontworpen. Want goed om je heen kijken loont overal: in de natuur, in huis, op het station, in de wachtkamer... Met die achterliggende gedachte is het kaartspel ook in het leven geroepen.

Sinds enkele jaren biedt de geneeskundeopleiding van het Radboudumc een keuzevak aan dat ‘Ogen wijd open’ heet. Studenten oefenen daarin om met meer aandacht en empathie naar hun patiënten te kijken. Bij het vak zijn dertien ‘Kijkdokters’ betrokken: kunstenaars, wetenschappers en artsen, die elk vanuit hun eigen invalshoek inspireren om nauwkeuriger te observeren.

Radboudumc i.s.m. Vereniging Rembrandt, EKWC en Radboud Universiteit: Kijkdokter Kaartspel €9,50 (incl. verzendkosten) ●●●●●

Hun vragen zijn nu verwerkt tot opdrachten die iedereen kan doen tijdens een museumbezoek. Moeilijk zijn ze niet – eerder laagdrempelig, voor alle leeftijden, met her en der een vleugje onderbroekenlol. Zo tipt ‘fotodetective’ Hans Aarsman om een kunstwerk aan te wijzen dat je de titel ‘Had ik maar een schone onderbroek aan’ zou willen geven, en daarbij ook drie redenen te noemen waaróm het die titel verdient. Uroloog John Heesakkers instrueert om de zaal te observeren. Hoeveel stoelen en banken staan er, hoe valt het licht in de zaal, maar ook: waar en hoe is aangegeven hoe je bij de toiletten komt?

Evolutiebioloog Tijs Goldschmidt gaat al iets meer de diepte in: „Kun je je voorstellen dat kleur iemands netvliezen kan overprikkelen en woedend kan maken? Probeer te beschrijven hoe jij zelf op kleuren reageert.”

Verliezers zijn er niet bij dit spel; foute antwoorden evenmin. De vragen dagen vooral uit om met elkaar in gesprek te gaan, al kun je Kijkdokter ook prima in je eentje spelen. En zelfs een fysiek museumbezoek is niet nodig. Juist nu tentoonstellingen alleen virtueel te bezoeken zijn, daagt het spel je uit om niet te snel door te scrollen, maar de kunstwerken ook in digitale vorm de aandacht te geven die ze verdienen. Hoewel de toon soms wat kinderlijk is, prikkelt Kijkdokter je verbeelding. Met de vragen in je achterhoofd kijk je gegarandeerd anders om je heen. De kaarten werken écht blikverruimend.