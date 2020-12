Kort geding om ‘oneerlijke loting’ wietexperiment

Negen aspirant-wiettelers hebben een kort geding aangespannen tegen het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid over de veelbesproken proef met het legaal verbouwen van wiet. Ze stellen dat de loting voor het selecteren van de tien uiteindelijke wiettelers oneerlijk is verlopen. Dat laat de advocaat van de negen aspirant-telers Errol Opering donderdag weten aan NRC. De zaak dient op 7 januari.

De loting vond begin deze maand plaats. Daaraan deden 39 ingediende plannen (‘lotnummers’) mee, schreef de Rijksoverheid eind november. Hiervan zijn tien ingeloot, zij worden momenteel onderworpen aan een integriteitsonderzoek en mogen als ze daar doorheen komen deelnemen aan de proef. De rest van de telers is in de tussentijd op een wachtlijst beland.

De negen aspirant-wiettelers die de rechtszaak aanspannen, zijn het oneens met de manier waarop deze selectie is verlopen. Terwijl de Rijksoverheid vooraf had bekendgemaakt dat 39 ‘lotnummers’ meededen, stond er in de afwijzingsbrief die de afgewezen deelnemers ontvingen dat er 42 partijen hadden meegedaan. Het verschil kwam doordat drie deelnemers die eigenlijk al waren afgewezen, na een andere rechtszaak toch mochten deelnemen aan de loting.

Kansen verkleind

„Op zich hadden ze er wel vrede mee dat ze waren uitgeloot”, zegt advocaat Opering over zijn negen cliënten. „Maar dat drie afgewezen aanvragers later alsnog werden toegevoegd heeft hun kansen verkleind.” Ook hebben Opering en zijn cliënten kritiek op andere aspecten van de loting. Zo zou de toetsing van de locatie en de financiën niet volgens het boekje zijn verlopen. De in totaal 147 binnengekomen aanvragen werden getoetst op locatie, teeltervaring en een „deugdelijke financiële onderbouwing”.

De ministeries willen nog geen reactie geven op de aantijgingen. „Dan zouden we treden in de inhoudelijke behandeling”, zegt een woordvoerder van VWS. Op de vraag waarom de negen aspirant-wiettelers anoniem willen blijven antwoordt Opering dat het „een maatschappelijke gevoelig project is”. En: „Indien een van de telers met het experiment aan de slag gaat, is directe publiciteit niet gewenst.”

In 2017 is in het regeerakkoord afgesproken dat onderzocht gaat worden of er legaal wiet geteeld kan worden en wat de gevolgen zijn. Daaruit is het experiment met een gesloten cannabisketen gekomen, waaraan tien telers in tien gemeenten kunnen meedoen. Per teler moet 6.500 kilo wiet per jaar worden gekweekt.