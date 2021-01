Je hoort het als ombudsman geregeld van lezers – en soms van een journalist – en meestal is het lovend bedoeld, soms ironisch. Jij bent, heet het dan, „het journalistieke geweten” van de krant of omroep.

Ik spreek het beleefd tegen. Niet omdat het woord geweten te hoogdravend zou zijn – zonder journalistiek geweten kom je niet ver als ombudsman – maar door het bepalend lidwoord. Alsof met het benoemen van een ombudsman de rest van een nieuwsorganisatie zou zijn vrijgesteld en journalistiek geweten een loket is, waar je een nummertje kunt trekken. „Even aan ons geweten vragen”, of: „Hé, daar gaat ons geweten!” Dat wil je echt niet horen als ombudsman. Het staat ook niet op de deur van je kantoor of op je visitekaartje – gelukkig.

De waarheid is dat iedereen die bij een krant werkt, van hoofdredacteur tot stagiair, het „geweten” ervan is, individueel en samen. Een redactie is een journalistieke gemeenschap, die als het goed is voortdurend in gesprek is over de beste en meest verantwoorde manieren om nieuws te vinden, uit te zoeken, te wegen en te presenteren. Je hoort wel eens beweren dat journalisten niet genoeg aan zelfreflectie doen, maar wat mij opvalt, is juist hoe graag en serieus journalisten over hun werk willen nadenken en praten. Ook weer niet té lang, natuurlijk, want het nieuws staat niet stil. Journalistiek is een praktisch vak. Maar het idee dat journalisten alleen maar op zoek zijn naar sensa…

Hallo? Hallo, mag ik je even onderbreken?

Eh… pardon? Wie bent u als ik vragen mag? En is het dringend? Ik ben net bezig met een verhaal voor het jaarverslag en…

Ken je me nou nog niet? Hier spreekt je geweten. Ik dacht: ik val je maar even in de rede voordat dit weer zo’n ellenlange lofzang wordt op de krant en je eigen werk. Dat kennen we nou wel. Dus mag ik even?

Aha. Aangenaam. Tja, het moest er een keer van komen. Ik las al zoiets bij mijn favoriete conservatieve columnist, Ross Douthat van The New York Times. Die werd in zijn columns al twee keer precies zo onderbroken door zijn geweten, laatst nog toen hij het had over Trump en hoe de Republi…

Ja, ik heb die columns ook gelezen, maar verander je nu al van onderwerp? Hoe jij en NRC over Trump denken weten we nu wel. Vertel liever eens iets over je werk. Je gaat toch niet beweren dat het zo goed gaat met de ombudsbranche, terwijl de Volkskrant er net mee is gestopt? En niet zomaar, maar omdat hun eigen ombudsman de functie ouderwets vond!

Oh, gaan we dat oprakelen? Ik heb al eens uitgelegd dat ik die beslissing van de concurrent een vergissing vond. Een hoofdredacteur of chef kan lezers uiteraard ook uitleg geven en verantwoording afleggen, maar dat is toch nog wat anders dan het oordeel van een onafhankelijke ombudsman. Het een sluit het ander bovendien niet uit, een serieuze krant moet beide doen. Je zag het daar trouwens ook meteen mis gaan. Ik had tenminste graag gelezen wat hun ombudsman had gevonden van de kwestie rond hun ontslagen literair recensent. Of van de aanmaning van hun hoofdredacteur dat journalisten in de coronacrisis als het even kan met één mond moeten praten.

Lekker chic, een beetje vitten op de concurrent! Kijk liever eens naar jezelf. Ik bedoel: jij schreef laatst dat lezers de baas waren geworden van de krant, in plaats van adverteerders. Nou, ik merk er niks van. Probeer maar eens een brief geplaatst te krijgen. Of de krant op tijd in de bus.

Ik weet het. Daar wordt aan gewerkt, echt! Er is alweer een tijdje een nuttige rubriek bij Opinie met lezersbrieven en er kan ook weer gereageerd worden onder opiniestukken. Er was een piek in problemen met de bezorging, maar die is weer voorbij – al blijven er haken en ogen. Nabezorgen op zaterdag zit er niet meer in sinds NRC die dag meegaat met de ochtendkranten. Die doen daar niet aan, het is te kostbaar. Overigens zijn niet alleen redacteuren, maar ook mensen van de uitgeverij die ik aanspreek altijd bereid om vragen van lezers te beantwoorden – al is het antwoord soms niet het gehoopte.

Zeg dat wel. Intussen hou jij je liever bezig met brandende vragen als: mag een overlijdensadvertentie van een hond in de krant? Boeiend.

Ja, dat ís boeiend! De relatie tussen mens en dier staat niet voor niets centraal in het maatschappelijke debat over voeding, ethiek en klimaat. Lezers leven ook erg mee met dieren, zoals met het leed van varkens in de bio-industrie of met ‘topkoe’ Nora waar ik over schreef, die in haar leven 200.000 liter melk gaf en nu met ‘pensioen’ mag. Daar past zo’n onderwerp heel goed in.

Nou goed. Maar neem laatst die column over complotdenkers, die volgens jou niet goed zouden kunnen nadenken. Pedant! Burgers die zich zorgen maken, moet je niet wegzetten als complotgekkies, maar serieus nemen. Dat adviseert zo’n beetje elke deskundige. En wat doe jij, als lid van een eenpersoons Red Team? Ze toch weer uitlachen als dombo’s omdat ze het scheermes van de filosoof Ockham (1285-1347) niet kunnen hanteren!

Hoho, wacht eens even. Om te beginnen, wat is er mis met een beetje humor? Ik vond de grap dat Julius Caesar ook, heel even, heeft kunnen meepraten over complotten, zelf nog best aardig. Tuurlijk, je kunt over humor twisten, Youp van ’t Hek weet er alles van. Ik heb ook wel eens een opmerking gemaakt over een complotprofessor die gelooft dat 9/11 het werk was van…





Wéér van onderwerp veranderen… Blijf nu eens bij de les, man!

Sorry. Het punt is, die column ging over hardcorecomplotdenkers, de mensen dus die zulke theorieën bedenken en uitventen, niet over burgers die er door allerlei oorzaken gevoelig voor zijn. Je hebt gelijk: die moet je niet verketteren – dat stond laatst ook in het Commentaar – maar aanspreken, informeren en bevragen: waarom geloof je het ‘officiële’ verhaal niet, maar wél de tamelijk bizarre verhalen van Lange Frans, Janet Ossebaard of professor Karel? Daar kan onrust en onzekerheid achter schuilgaan, zeker in coronatijden. Er leeft behoefte aan gemeenschap en hoop op betere dagen. Semi-religieuze bewegingen als QAnon appelleren daaraan. Kortom, het publiek van zulk complotdenken moet je niet bestrijden, wel de verspreiders ervan, die er geld mee verdienen of zichzelf zien als profeten. Tevreden?

Matig. Klinkt redelijk, maar ik moet nog zien of je het meent. En je eindigt toch weer met bestrijden. Iets anders: het racismedebat. Laatst verdedigde je wéér dat de krant het N-woord mag opschrijven – heel soms dan. Terwijl de krant daar een dubieuze staat van dienst in heeft. Dat geeft te denken. Klopt het dat jij zwarte vrouwen onder de bus gooit, zoals ik op Twitter las? En dat je dingen schrijft over zwarte collega’s die je nóóit over witte zou schrijven, zoals ik ook hoorde? Een lezeres noemde je al een keer, mede op basis van je fotootje, „het resultaat van 500 jaar kolonialisme”. Zo, die zat!

Vind je? Ik draag toch geen pruik op die foto? Misschien trouwens een idee, op mijn leeftijd. Wat die bus betreft: dat ging om een Opinie-columnist die voor de krant een interview had gemaakt met Sylvana Simons. Geen goed idee, vond ik, omdat de columnist in dezelfde activistische hoek zit als Simons. Dan krijg je een gesprek tussen bondgenoten. Kan best informatief zijn, maar het schiet tekort als politiek interview. Trouwens, kort daarvoor kwam in mijn rubriek precies dezelfde bus langs bij een witte collega. Ook een columnist, die vond dat #MeToo in Nederland nog lang niet ver genoeg ging en die daarna als verslaggever meewerkte aan onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van een prominente oncoloog. Niet verstandig, vond ik. Althans, het wekt de schijn van vooringenomenheid, daar moet je voor waken.

Nou ja, oké. Je bent dus even lullig voor iedereen. Maakt dat je blij?

Blij? Ik kom uit een gereformeerd nest. In die kringen zijn ze overtuigd van, laten we het vriendelijk zeggen, het menselijk tekort. Dat brengt scepsis met zich mee, maar ook empathie. Heus. Iedereen maakt tenslotte fouten.

Mooie open deur. Jij ook dus?

Ja, natuurlijk! Daarom is het belangrijk dat lezers me blijven schrijven, dat houdt de zaken scherp. Zeg, als je het niet erg vindt: mag ik nu weer gewoon aan het werk? Ik heb nog een stapel brieven liggen.

Ga je gang. Ik blijf meeluisteren.