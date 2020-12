2021 is begonnen in Tonga, Samoa en Kiribati

Goodbye2020 en andere initiatieven om Nederland van de straat te houden

Premier Mark Rutte benadrukte woensdag opnieuw: „Houd je op oudjaarsavond aan alle regels. Dat houdt in dat je niet meer dan twee mensen thuis mag ontvangen, en alleen als je anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.” Vanuit de overheid zijn daarom verschillende online (en dus coronaproof) evenementen georganiseerd om mensen thuis en aan hun scherm gekluisterd te houden.

Het door de Rijksoverheid georganiseerde online muziekfestival GoodBye2020 barst rond 19.00 uur los en biedt rond middernacht wel veertig streams tegelijk aan waar bands, deejays en andere artiesten shows geven. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam komt een nepvuurwerkshow, met licht- en geluidseffecten. Ook staan in het stadion acht podia opgesteld waar in de loop van de avond artiesten gaan optreden. Deze Countdown Show wordt live uitgezonden door onder meer AT5 en NH en is onder andere op Facebook en NPO Nieuws te zien.

In Rotterdam is de traditionele vuurwerkshow boven de Maas vanzelfsprekend ook afgelast. Als alternatief aftelmoment wordt een acht minuten durende speelfilm met drones en laserlichten uitgezonden op AD.nl en TV Rijnmond. Deze show is de afgelopen weken in het geheim opgenomen.