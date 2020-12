Inspiratiekiwi is niet meer

Een bijzonder wit vogeltje is niet meer.

Naam: Noordereilandkiwi Wetenschappelijke naam: Apteryx mantelli Leefplek: Noordelijke eiland Nieuw-Zeeland. Uiterlijk: Gemiddeld 40 centimeter hoog, meestal bruine beverkleurige vacht, weegt 1 tot 3 kilo. Eet: Wormen, insecten, vruchten, diertjes Opvallend: Kan 30 jaar oud worden

Manukura was de naam van een volledig witte kiwivogel die negen jaar geleden uit het ei kroop. Ze overleed deze week aan complicaties bij legnood: een onbevrucht ei verstopte haar eileider. De sneeuwwitte kleur van haar verenkleed was het resultaat van een genetische afwijking. Manukura was geen albino, daarvoor zou ook het pigment in haar ogen moeten ontbreken. Biologen spreken bij gedeeltelijke ontkleuring van leucisme. Het vogeltje was erg populair en inspiratiebron voor diverse prentenboeken. Ook had ze een Facebookpagina met ruim achtduizend volgers, bijgehouden door natuurcentrum Pu~kahu. De dood van Manukura betekent niet het einde van witte kiwivogels: Manukura heeft twee net zo witte broertjes.