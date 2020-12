IJskoude dozen met vaccins

Het coronavaccin van Pfizer/Biontech dat nu mondjesmaat onze kant op komt, wordt opgeslagen en getransporteerd in diep bevroren toestand en mag niet warmer worden dan min 70 graden Celsius. Wordt het wél warmer dan neemt de kans op schade aan het rna-bestanddeel van het vaccin toe. Rna is minder stabiel dan dna. Hoe voorkom je dat het vaccin te warm wordt?

In het Vlaamse Puurs, waar het vaccin geproduceerd wordt, en in het Brabantse Oss waar Movianto het nog een paar weken bewaart, is adequate diepvrieskoeling aanwezig. Ook het vrachtautootje dat de eerste lading vaccin naar Oss bracht zal wel een soortement koeling hebben gehad, dat werd niet direct duidelijk. Maar zelfs als er geen enkele koeling was geweest was er niets misgegaan, want het coronavaccin werd tegen opwarming beschermd door een partij droogijs. droogijs! Wie kent het niet.

Het blijkt dat de farmaceutische industrie al sinds jaar en dag gebruikmaakt van droogijs bij het transport van producten die erg koud moeten blijven – en dat dat vaak voorkomt. droogijs is koolzuursneeuw dat tot korrels, blokjes of schijven is geperst. De televisie toonde containers vol gevoelige farmaceutische preparaten die boordevol droogijs werden geschept vóór ze met tape hermetisch werden afgesloten.

De dozen die Pfizer voor opslag en transport van het coronavaccin gebruikt bestaan voor tweederde van hun gewicht uit droogijs. Afgezien van dat ijs en vijf platte pizzadozen met ampullen vaccin bevatten ze weinig meer dan karton en piepschuim (geëxpandeerd polystyreen, EPS) voor de isolatie. Het droogijs wordt in gaten en kieren gestrooid maar is primair aanwezig in de vorm van een ‘dry ice pod’ die boven op de pizzadozen ligt. De pod bevat 23 kilo droogijs.

Ongehinderd verdampen

De technische brochures vertellen niet veel over de ‘dry ice pod’ maar vast staat dat die niet gasdicht is, anders zou-ie niet werken. droogijs dankt zijn extreem lage temperatuur aan de warmte die eraan onttrokken wordt als het ongehinderd aan de lucht kan ‘verdampen’, een proces dat in dit geval ‘sublimeren’ genoemd wordt omdat er geen smelten aan voorafgaat. Het kooldioxide ontwijkt rechtstreeks uit het vaste ijs. Zolang een voorraad droogijs vrij kan sublimeren handhaaft ze in zichzelf en haar directe omgeving een temperatuur van min 70 tot min 75 graden Celsius. Wanneer een Pfizer-doos eenmaal in evenwicht is met zijn omgeving stroomt er per tijdseenheid evenveel warmte naar binnen als er door de opgewekte sublimatie wordt opgenomen. Zo blijft het vaccin koud als de bedoelde mechanische koeling uitvalt.

Lng-tankers die vloeibaar aardgas (min 162 graden) vervoeren gebruiken hetzelfde principe: het aardgas blijft koud omdat het vrijelijk kan verdampen (de ‘boil-off’). Hetzelfde geldt voor vloeibaar stikstof in zijn Dewar-vat dat openstaat aan de lucht.

De sublimatiewarmte van droogijs is bepaald op 573 joule per gram ‘verdampt’ CO 2 , een waarde die de liefhebber zomaar verifiëren kan als hij in het bezit is van een goede weegschaal, een thermometer, een piepschuimen koffiebeker en wat fijngestampt droogijs. Hij schenkt de koffiebeker halfvol warm water (55 graden), schept er 15 gram droogijs op en meet hoeveel het water is afgekoeld als na een paar minuten al het koolzuur is gesublimeerd. De sublimatiewarmte wordt nagenoeg volledig aan het water onttrokken. Details geeft de Journal of Chemical Education (1991).

Sprong van zo’n 100 graden

Hoe lang kan 25 kilo droogijs zo’n Pfizer-doos-met-vaccin in geval van nood koud houden? Dat hangt natuurlijk af van de isolatiegraad van de doos en die valt met allerlei half-empirische formules te berekenen, maar makkelijk gaat dat niet. De warmte-instroom is van geval tot geval ook experimenteel vast te stellen en aardig genoeg is juist het ‘verdampen’ van droogijs een heel praktisch hulpmiddel. Je zet de doos bij kamertemperatuur op een weegschaal en meet in de dagen daarna op vaste tijden zijn gewichtsverlies, daarbij steeds controlerend of de binnentemperatuur nog wel op min 75 graden staat. (Over de binnen- en buitenkant van de doos bestaat dan een temperatuursprong van zo’n 100 graden.)

Het Battelle Memorial Institute deed dat in 2013 in opdracht van de luchtvaart. Het vond voor drie verschillende dozen drie verschillende waarden, maar kwam ook tot een vuistregel. Voor dozen van Pfizer-formaat geldt ruwweg dat per m2 buitenoppervlak per uur 170 gram CO 2 verloren gaat als de temperatuursprong 100 graden is (en het isolerende polystyreen 38 mm dik). Het oppervlak van de Pfizer-doos is 1,22 m2 en we zien dus dat 25 kg droogijs precies genoeg is voor vijf dagen opslag bij kamertemperatuur. De hbs’er rekent ook nog uit dat de warmteinstroom al die tijd 33 joule per seconde is, met andere woorden: 33 watt. Zijn fingerspitzengefühl had hem op het drievoudige gebracht.

Vreemd genoeg is de literatuur nergens expliciet over het gemak waarmee het CO 2 uit de gesloten verpakkingsdozen ontsnapt. Toch blijkt het daar in de praktijk geen moeite mee te hebben en daarin schuilt een gevaar als veel pakketten met droogijs aan vliegtuigen worden meegegeven. Dan kan de CO 2 -spanning in de cabine te hoog worden. Er is een maximum gesteld aan de hoeveelheid droogijs die mee mag. Battelle onderzocht er de logica van.