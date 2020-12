Hongkongse activist Jimmy Lai moet terug de gevangenis in

De Hongkongse activist en mediatycoon Jimmy Lai moet opnieuw de cel in. In hoger beroep draaide het hooggerechtshof donderdag zijn invrijheidstelling op borg terug. De prominente China-criticus mocht de gevangenis vorige week verlaten onder strenge voorwaarden en tegen betaling van een forse borgsom. De openbaar aanklager kondigde direct na dat besluit een hoger beroep aan, waarin de rechter donderdag besloot dat Lai in elk geval tot februari vast blijft zitten.

De rechter motiveerde de beslissing volgens lokale media op basis van een wetsartikel dat voorschrijft dat de verdachte een gevaar zou vormen voor de nationale veiligheid. De borgtocht van Lai was al onder forse restricties: hij mocht zijn huis niet verlaten, geen interviews geven, niets op sociale media publiceren en moest zich drie keer per week op het politiebureau melden. Daarnaast moest de activist al zijn reisdocumenten inleveren en geen contact onderhouden met buitenlandse politici.

Lai wordt gezien als een invloedrijke activist in de Hongkongse pro-democratische beweging, die zich geregeld kritisch uitlaat over de invloeden vanuit China. Hij uit zich onder meer via de krant Apple Daily, waar hij de eigenaar van is. Lai ageert fel tegen de omstreden nationale veiligheidswet die eind juni werd aangenomen. Hij is een van de critici die op basis van die wet wordt vervolgd, onder meer voor huurfraude van het redactiepand van zijn krant. In een andere zaak is hij aangeklaagd wegens samenspanning met buitenlandse machten, waardoor Lai een levenslange celstraf boven het hoofd hangt. De verwikkelingen rond de mediatycoon trekken veel internationale aandacht, omdat ze volgens critici tekenend zijn voor de afbrokkelende democratie in Hongkong.

