Dit waren de supermarkttrends van 2020

In een supermarkt met tienduizenden producten valt niets nieuws meer te verzinnen, zou je denken. Toch lukt het ons elke week weer om voor het rubriekje In het schap iets te vinden waarvan we niet wisten dat het bestond. Als je dat dan eens allemaal bij elkaar zet, zie je dat er altijd een hype of een trend achter zit. En dan weet je: hier komt in 2021 vast nog meer gekkigheid van.

Roze. Soms heet het red velvet, dan moet het aan taart doen denken. Red velvet doet het goed in koekjes, chocola, er waren dit jaar zelfs red-velvet-pepernoten. En niet eens vies. Roze is ook vaak biet. Dan moeten we vooral geloven dat we iets gezonds eten. Bieten in de pizzabodem, in de tortilla. Dat kan. Maar doe niet alsof je dan groente serveert, Knorr, met je roze wraps. Het zijn gewoon wraps.

Planten. Het plantaardige aanbod groeit met de dag. En daarbinnen schuift het. Er is weerstand tegen soja: consumenten denken dat er Amazonebos voor gekapt wordt, terwijl de soja voor menselijke consumptie in onze supermarkten uit Canada en Europa komt, zonder boskap. Hoe dan ook: amandel (minder duurzaam) en haver profiteren ervan. Maar let op: het velderwtje komt eraan, het polder-alternatief voor soja.

Barista. Gewone melk is kennelijk niet goed genoeg voor cappuccino. Daar moet je tegenwoordig barista- of opschuimmelk voor hebben. Kost meer, doet hetzelfde. Deze trend zal alleen maar sterker worden nu we door corona allemaal onze eigen barista zijn geworden.

Protein. Is gewoon Engels voor eiwit en zat al in kwark en yoghurt. Maar wie spieren wil, wil méér proteïne, en dus zit het nu overal in en staat het overal groot op. De pindakaas, de havermout, de smoothie, zelfs pannenkoekenbeslag.

Spicy. Chipsfabrikanten zitten (met chocoladebedenkers) bovenop de apenrots van smaakmakers. Ze maken alles zo dat je niet kan stoppen tot het op is. Opkomende smaken zijn volwassen smaken, met een beetje pit, zoals wasabi en rode peper. Aparte niche: chips voor bij bier. En dat het er dan ook op staat. Nu nog bier met als aanbeveling: ‘lekker bij chips’.

Voor mannen. Barbecuesaus ‘for real men only’, van Remia bijvoorbeeld, haakt aan bij het idee dat alles wat ‘smokey’ is, wat met barbecuen en vlees te maken heeft, voor mannen is. Prima. Wij maken zelf wel een lekker sausje, geef die zoete meuk maar aan de jongens.

Meer of minder alcohol. Alcoholvrij bier gaat al jaren door het dak. Licht alcoholische drankjes gaan mee in die trend. Neem hard selzer, prikwater met alcohol. Lijkt op spa, smaakt naar niks, maar bevat toch net zoveel alcohol als pils. En wat te denken van mojito-ijs? Daar wordt alcohol binnengesmokkeld in iets waar het eerst niet in zat: ijs. Tussen een beetje en geen alcohol zit nog veel ruimte voor marketeers.

Restjes. In de verwerking van groente en fruit blijft weleens wat hangen. Als buitenbeentjes of snijrestjes alsnog de winkel halen als ‘bloemkoolrijst’ of in de soep: super. Goed tegen verspilling zijn ook afgepaste verspakketten, die in 2021 culinair vast interessanter worden, nu we door corona gewend zijn geraakt aan ingewikkelder instructies bij afhaalmaaltijden van chefs. Er wordt een hoop onzin bedacht, maar er komt gelukkig niet alleen maar rotzooi uit de supermarkt.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 4 januari 2021