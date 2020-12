Ziekenhuizen slaan alarm om vaccinaties - conflict met kabinet loopt op

In een brief aan de ministers voor gezondheidszorg Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) hebben alle Nederlandse ziekenhuizen vandaag opnieuw aangedrongen op snelle vaccinatie van hun ‘frontlinie’: personeel op verpleegafdelingen, spoedeisende hulpen, intensive cares en ook voor ambulancemedewerkers en huisartsen.

Woensdagavond liet De Jonge, in een brief aan de Tweede Kamer, weten pas maandag in te gaan op het verzoek van de ziekenhuizen. Hij vindt het niet zo’n haalbaar idee van de ziekenhuizen, zei hij eerder op de avond. Hij sluit het niet uit, zei hij, maar de ziekenhuizen moeten even geduld hebben. In élk geval wordt het verpleeghuispersoneel als eerste gevaccineerd, vanaf volgende week vrijdag – dat staat vast.

De ziekenhuizen hebben geen geduld, blijkt uit de brief. Ze schrijven dat er „een ongekende noodsituatie” dreigt. „Nederland bevindt zich al over de grens van de beschikbare capaciteit voor noodzakelijke zorgverlening. Er moet dan ook alles aan gedaan worden om in de komende, blijvend zware maanden een maximale inzet van zorgpersoneel te ondersteunen. Het uitzicht op en de realisatie van vaccinatie op de kortst mogelijke termijn is hiervoor cruciaal.”

Donderdag lagen er 2.817 coronapatiënten in de 80 ziekenhuizen. 132 meer dan een dag eerder. Op de 78 intensive cares liggen bijna 1.123 patiënten, van wie 713 coronapatiënten.

Woensdagavond uitten intensivist Diederik Gommers, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, en ziekenhuisdirecteur Ernst Kuipers, tevens voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, bij Nieuwsuur ook kritiek op de vaccinatiestrategie van het kabinet. Het personeel in de ziekenhuizen krijgt later een coronavaccinatie dan de grote massa van 60-plussers. Die volgorde moet worden omgedraaid, stelden de twee artsen, net als alle ziekenhuizen eerder op de dag. Niet pas in de lente maar aanstaande maandag moet hun personeel de eerste prik krijgen, vinden beiden.

In de brief van de ziekenhuizen staat ook dat elf procent van de verpleegkundigen en artsen ín de ziekenhuizen al ziek is van corona. Het personeelstekort loopt op, en tegelijkertijd stijgt het aantal coronapatiënten. Zonder medisch personeel is er helemaal geen zorg voor patiënten.

Genoeg van de ziekenhuislobby

Gommers is voorzitter van zijn collega-intensivisten in het land, Kuipers leidt het ErasmusMC maar óók de spreiding van coronapatiënten over de ziekenhuizen. Elke keer als de ziekenhuizen dreigden over te lopen, worden zij uitgenodigd in de televisiestudio’s en gebeld door de kranten. Waarom uiten zij hun kritiek niet intern, tegen de bewindslieden zelf?

Het kernteam – bestaand uit premier Mark Rutte, Hugo de Jonge (VWS), de secretaris- generaal van Algemene Zaken Gert-Jan Buitendijk, en Jaap van Dissel (RIVM) – lijkt even genoeg te hebben van de ziekenhuislobby. Het verwijt dat het kabinet tijdens de eerste coronagolf louter naar de ziekenhuizen en het RIVM luisterde en níét naar de verpleeghuizen waar ook duizenden ouderen aan Covid-19 leden, is wel aangekomen. Gommers en Kuipers lijken even geen gehoor te vinden.

Verder spreken beide artsen zich voortdurend kritisch uit in de media. Jaap van Dissel, directeur infectiepreventie van het RIVM, doet dat niet. Hij verdedigt het kabinetsbeleid overal.