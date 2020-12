‘Twee broden. Drie zakken sla. Een doos met acht stukjes vlees.” Bij het lezen van het vonnis is het alsof hij voor je ogen wordt uitgepakt, die boodschappentas die die bijstandsmevrouw uit Wijdemeren drie jaar lang wekelijks van haar moedertje kreeg. „Twee dozen eieren. Wc-papier. Koffie.” Terugvordering: 7.040 euro.

Wijdemeren. Zo’n fusieconstruct dat mij even onbekend was als het feit dat zulke terugvorderingen allerminst uitzonderlijk zijn. Grasduin op rechtspraak.nl en je struikelt over de boodschappentassen, al zijn die vaak abstract. Arnhem, 2018: een moeder maakt drie jaar lang maandelijks gemiddeld zo’n 300 euro over aan haar kind in de bijstand. Terugvordering: 15.482 euro.

Juridisch is er geen verschil tussen concrete boodschappen en zulke potentiële, in bankbiljetvorm. Het zijn allebei giften. Toch vóélt het anders. Het zijn zaken van jaren geleden, maar door wonderlijk toevallige factoren krijgen we die barmhartige tassen nu ineens op ons collectieve netvlies. Bij het uitladen doemden de contouren op van een heus méns.

Ze is nog niet in talkshows verschenen, maar reken maar dat de redacties heel Wijdemeren aan het platbellen zijn. Aanstonds kuiert Tim Hofman met haar langs de voedselbankschappen en is zij ‘het gezicht’ van de ‘bijstandsaffaire’.

Net als bij het kinderpardon: zodra er echt leed van heuse mensen op de televisie is, krijst het parlement van diepe verontwaardiging om de hardvochtigheid van een wet waar het zelf aan meewerkte.

Want dit is toch hoe we het wilden? Streng asielbeleid, strengere bijstandseisen, strengere fraudeaanpak? Begin dan niet bij de eerste boodschappentas te snotteren.

Is dit bij nader inzien níét wat we wilden, dan moeten we anders stemmen, en de wet aanpassen. Die bepaalt nu dat gemeenten wel móéten terugvorderen zodra iemand in de bijstand iets achterhoudt. Waarschuwen of lichte sancties opleggen kan niet. De wet dwingt ze alles naar de letter toe te passen in plaats van naar de geest.

De ‘menselijke maat’ moet terug, hoor je steeds. Maar je zult toch iets van een norm moeten hanteren. Een coulance voor maandelijks 200 euro? Alleen voor levensmiddelen in natura? Of ook in cashvorm?

Het ‘voelt’ anders, maar gelukkig is ons rechtssysteem niet gebaseerd op ‘gevoel’. Ook bij die moeder in Arnhem schuilt zonder enige twijfel een verhaal van leed en ellende achter haar kille 300 euro aan „geldbedragen naar de bankrekeningen van appellanten”. Zoom in en de contouren van een mens doemen op.

Kan het dan niet veel simpeler? Kort alleen bij verzwegen ínkomen. Schenkingen, al dan niet in natura, zijn dan precies wat ze zijn, daden van barmhartigheid, waarvoor we de schenkers – voorbeeldige leden van onze participatiesamenleving – juist fiscaal moeten belonen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 december 2020