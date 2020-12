Ziekenhuizen: geef ons personeel direct het vaccin

Zo moeilijk is het niet, zegt ziekenhuisdirecteur Peter van der Meer: je geeft elk van de tachtig ziekenhuizen wat dozen met het coronavaccin en de verpleegkundigen vaccineren elkaar, en de artsen. „Wij kunnen het vaccin hier op -70 graden bewaren”. Hupsakkee, in één week zijn dan 100.000 zorgverleners die dagelijks met heel zieke patiënten werken (40 procent van het ziekenhuispersoneel) beschermd tegen het virus.

Personeel in de ziekenhuizen moet „metéén volgende week vrijdag, 8 januari gevaccineerd worden”, zegt ook David Jongen, directeur van het Limburgse Zuyderlandziekenhuis, namens alle ziekenhuisdirecteuren. Het tekort aan personeel in de ziekenhuizen neemt dramatische vormen aan. Elf procent zit thuis door corona of quarantaine. Als één personeelslid ziek is, moet de rest harder werken. Jongen, vice-voorzitter van ziekenhuiskoepel NvZ, dringt er bij het kabinet op aan dat besluit woensdagavond te nemen. „Nog steeds staat het ziekenhuispersoneel níet bovenaan de lijst voor het coronavaccin. Ik ben echt bezorgder dan in maart. We redden het gewoon niet. Zeker nu de ziekenhuizen weer overstromen met patiënten – gisteren kwamen er bijna 500 nieuwe Covid-patiënten bij – kunnen we die verpleegkundigen en artsen en OK-assistenten echt niet missen.”

Zorg als flessenhals

Wat is de vaccinatiestrategie, ofwel de volgorde waarin Nederlanders vanaf volgende week gevaccineerd worden? Eerst, begin januari, de verzorgenden en verpleegkundigen in de verpleeghuizen (ongeveer 120.000 mensen). Dan de ongeveer 100.000, veelal hoogbejaarde, bewoners van die verpleeghuizen en daarna de medewerkers van gehandicapteninstellingen (270.000 deeltijdwerkers) en hun bewoners (42.000), de thuiszorg (166.000 werknemers) en vervolgens de 60-plussers en personen met aandoeningen als hartklachten, suikerziekte, kanker – vijf miljoen mensen.

Pas daarna komt het ziekenhuispersoneel (100.000 mensen die echt met patiënten werken, volgens de ziekenhuizen) aan de beurt. Tot „verbijstering” van ondermeer het OLVG in Amsterdam, het AmsterdamUMC, het Rijnstate in Arnhem, het Medisch Centrum Alkmaar, het LUMC in Leiden.

Door de oproep van de ziekenhuizen om hun mensen voorrang te geven, ligt de optie voor een andere volgorde alsnog op tafel. Het kabinet heeft daarvoor de deur al op een kier gezet. Het voorkomen van overbelasting in de zorg is namelijk naast de bescherming van kwetsbaren de tweede pijler van het coronabeleid. Sterker, de capaciteit van de ziekenhuizen en verpleeghuizen is voortdurend de flessenhals in de crisis: de lockdown wordt pas opgeheven als zij de toestroom aan patiënten weer aankunnen.

Grote priklocaties

De gekozen volgorde van vaccineren past in het plan van het kabinet om bovenal de meest kwetsbare mensen te beschermen voor het virus. Door hun het vaccin te geven haal je de grootste ‘gezondheidswinst’, zeggen deskundigen: bij een besmetting worden zij dan veel minder (ernstig) ziek en is de kans op overlijden aanzienlijk kleiner. Het vaccin van Pfizer/BioNTech, dat als eerste wordt gegeven, geeft in 95 procent van de gevallen bescherming.

Er zijn volgende week overigens slechts 500.000 vaccins in het land, waarmee 250.000 mensen kunnen worden gevaccineerd, want iedereen krijgt twee doses.

Bescherming van de kwetsbaren is een van de drie strategieën die de Gezondheidsraad eerder deze maand schetste in een voorlopig advies. De tweede strategie is pogen de ziekte in de hele samenleving terug te dringen; die is nu nog kansloos omdat er veel te weinig vaccins beschikbaar zijn en onbekend is in hoeverre vaccins besmetting voorkomen. De derde strategie is het instandhouden van de ‘vitale infrastructuur’ door eerst mensen met een ‘vitaal’ beroep te vaccineren, zoals zorgmedewerkers, brandweerlieden en politie-agenten.

Op 8 december besloot minister Hugo de Jonge (VWS, CDA) om het personeel in verzorgings- en verpleeghuizen voorrang te geven boven de bewoners – om logistieke redenen. Het personeel, zo is het idee, kan zich makkelijk verplaatsen naar een aantal grote priklocaties waar het vaccin in grote vriezers goed kan worden gehouden. Veel vaccin zou verloren gaan als de dozen naar alle verpleeghuislocaties zouden gaan. Restjes vaccin zouden telkens ‘overblijven’. In Zweden worden bewoners én verzorgenden wel per verpleeghuis ingeënt.

Positieve en negatieve effecten

Een vaccin zou voor de overbelaste ziekenhuismedewerkers een opsteker kunnen zijn, zegt Joost van de Brake, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgt sinds de eerste golf in maart ruim 2.000 verpleegkundigen in een groot ziekenhuis in Noord-Brabant. „De eerste resultaten laten zien dat de coronazorg positieve effecten op hen heeft, bijvoorbeeld doordat duidelijk is geworden hoe waardevol hun werk is. Maar ook negatieve effecten, zoals de angst om besmet te raken. Niet zozeer voor henzelf, want dat is deels een beroepsrisico, maar voor anderen: patiënten en familie.”

Zelfs als maar 70 procent van zijn verpleegkundigen zich laat vaccineren, zegt directeur Peter van der Meer, is er ín het ziekenhuis een kleine kuddebescherming waardoor het virus zich moeilijker verspreidt. Bovendien valt het personeel dan niet meer om door hoog ziekteverzuim. Het animo om gevaccineerd te worden is in zijn ziekenhuis met 70 procent opvallend groot; uit sommige peilingen blijkt dat nog niet de helft van de verpleegkundigen meteen een coronavaccin wil.

Besmettelijk na vaccinatie?

Het is nog wel de vraag of een vaccin voorkomt dat verpleegkundigen anderen besmetten. Het is aannemelijk dat als je na besmetting niet of nauwelijks ziek wordt, je veel minder virus verspreidt, maar dat is niet zeker. De besmettelijkheid is nog niet uitgebreid onderzocht tijdens de klinische studie op basis waarvan het Pfizer-vaccin is toegelaten. Die zal pas duidelijk worden door het volgen van de gevaccineerde personen. „Dat betekent dat je er nu niet vanuit kunt gaan dat het vaccin alle besmettingen voorkomt”, zegt Alma Tostmann, epidemioloog bij het Radboudumc. „Dus ook na vaccinatie zou je een deel van de huidige voorzorgsmaatregelen moeten handhaven, zoals: wie snotterig is, blijft uit voorzorg thuis en laat zich testen.”

Sinds 31 augustus werden volgens het jongste RIVM-rapport ruim 36.000 ziekenhuismedewerkers getest, van wie ongeveer een op de tien een positieve uitslag kreeg. Met een vaccin zullen veel minder verpleegkundigen ziek worden, maar het duurt even voordat het zover is. Áls het ziekenhuispersoneel eind volgende week mag beginnen met inenten, krijgt het na drie weken de tweede vaccinatie. Daarna duurt het nog twee weken voordat de bescherming compleet is. Vanaf 12 februari zijn ze dan maximaal beschermd.