Zeker 22 doden bij aanslag op vliegveld in Jemen

Bij een aanslag op een vliegveld in de Jemenitische stad Aden zijn woensdag zeker 22 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Jemenitische ministerie van Binnenlandse Zaken, aldus internationale persbureaus. In totaal zouden er zeker vijftig mensen gewond zijn geraakt.

Op het vliegveld was vlak voor de aanslag een vliegtuig geland met daarin de nieuwgevormde regering voor het deel van Jemen dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië. De inzittenden zijn geëvacueerd naar het presidentieel paleis van Aden. Geen van hen, onder wie premier Maeen Abdulmalik Saeed en de Saoedische ambassadeur van Jemen, is gewond geraakt, zo meldt premier Saeed in een verklaring op sociale media.

Uren na de aanslag op het vliegveld was ook nabij het presidentieel paleis een explosie te horen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen bij de tweede aanslag. Het is nog onduidelijk hoe de aanslag gepleegd is of wie erachter zit. Premier Saeed spreekt van een „laffe terroristische daad”, die onderdeel zou zijn van de ruim vijf jaar durende Jemenitische burgeroorlog.

