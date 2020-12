WoordHoek was ook van de lezers

Dit is de laatste aflevering van WoordHoek. Althans, van WoordHoek in NRC. Vanaf half januari zal ik deze taalrubriek voortzetten op de website van het Instituut voor de Nederlandse taal (INT), dat zich bezighoudt met de wetenschappelijke beschrijving van onze taal. Zie de cursiefregels onderaan.

De afgelopen weken heb ik hier een aantal openbare digitale collecties genoemd waarmee iedereen zelf taalonderzoek kan doen. Het gaat om grote historische tekstverzamelingen en nuttige naslagwerken. De derde belangrijke bron heb ik voor het laatst bewaard, want daar horen de lezers van deze rubriek bij.

De Nederlandse woordenschat is geïnventariseerd in duizenden boeken. Je zou denken: daarin is alles al vastgelegd. Dat dit geenszins het geval is, ontdek je als je informanten bij een onderzoek betrekt. De afgelopen twintig jaar heb ik u onder veel meer gevraagd naar fictieve plaatsnamen (van Absurdistan tot Nergenshuizen), Ons-Soort-Mensentaal (taartje vs. gebakje), namen voor kinderspelletjes, oorlogstaal, padvinderstaal, thuistaal, verwensingen, verhaspelingen (van aarsrivalen tot wroetvrouwen) en ga zo maar door.

Wie dergelijke onderwerpen onderzoekt, is gebaat bij de kennis van veel mensen, van verschillende generaties, met verschillende achtergronden, het liefst uit verschillende windstreken van ons taalgebied. Ik heb me al die jaren aan uw kennis mogen laven en daar ben ik de NRC-lezers zeer dankbaar voor.

De door u aangeleverde informatie kwam niet alleen terecht in vervolgafleveringen van WoordHoek, maar geregeld ook in boeken. Een jaar of wat geleden heb ik boeken van mij met veel lezersinformatie gratis online beschikbaar gesteld – met een beetje moeite zijn ze er nog te vinden.

Tot slot een korte geschiedenis van deze rubriek, die in miniformaat begon in het hoekje waar ook de Ikjes staan, vandaar WoordHoek. Die naam is verzonnen door Rob Biersma, indertijd eindredacteur van de Achterpagina. In de loop der jaren is deze rubriek, in verschillende lengtes, geregeld naar een andere weekdag verhuisd. Af en toe waren er gastauteurs. En lang zijn de afleveringen geïllustreerd met de prachtige en inspirerende tekeningen van Olivia Ettema.

WoordHoek genereerde op een gegeven moment zoveel lezerspost dat die wekelijks werd beantwoord in een tweede onlineversie: de WoordHoek-blog. Daarnaast schreef ik samen met Marc van Oostendorp korte tijd een rubriek met taalnieuws op de Achterpagina.

Alles bij elkaar heeft NRC dus lange tijd structureel veel aandacht aan het Nederlands besteed. Ik hoop dat dit zo zal blijven. Dat er bijvoorbeeld ruimte blijft voor het signaleren of bespreken van taalboeken, want in de boekenbijlagen van kranten komen die zelden aan bod. Ik vind het jammer dat WoordHoek hier stopt, maar verheug me op de nieuwe plek, die voor iedereen gratis toegankelijk is. Ik zal overigens wel voor NRC blijven schrijven, dus ik kan simpelweg eindigen met: dank voor uw nuttige aanvullingen, correcties, kritiek, vragen en belangstelling en tot een volgende keer, in een andere context. Bovenal wens ik iedereen een Beter Nieuwjaar.

Vanaf 14 januari is de INT-WoordHoek te lezen op: https://ivdnt.org/woordhoek . Nieuwe afleveringen zullen telkens worden aangekondigd in Taalpost, de gratis nieuwsbrief van het genootschap Onze Taal. Deze week is bij uitgeverij WalburgPers verschenen: Helder mij even op. De beste WoordHoeken uit NRC (248 blz. €19,95).

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 30 december 2020

Twitter: @ewoudsanders