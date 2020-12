‘Wij Argentijnse vrouwen zijn geen broedmachines meer’

Buiten de senaat en in de straten van Buenos Aires juichen in het groen gehulde pro-abortus activisten. De veelal jonge vrouwen zwaaien met vlaggen en omhelzen elkaar in tranen. „Over een paar jaar”, zegt de Argentijnse schrijfster Gabriela Cabezón (52) telefonisch, „zullen we onze jongeren vertellen hoe groots en historisch deze nacht voor Argentinië is geweest. Dit is een mijlpaal!”

Het is vroeg in de ochtend, haar stem klinkt slaperig, maar vol blijdschap. De Argentijnse senaat heeft vlak hiervoor, na een marathonsessie van ruim twaalf uur, vóór legalisering van abortus gestemd. „We zijn vanaf nu een veel betere samenleving”, aldus de Argentijnse president, Alberto Fernández.

Buiten de senaat staan de anti-abortus activisten er verslagen bij met levensgrote met bloed besmeurde babypoppen en afbeeldingen van een lijdende Jezus aan het Kruis.

Ik hoop dat onze strijd ook andere landen in de regio over de streep kan trekken

Cabezón voerde campagne voor de wetswijziging. Ze heeft de stemming live op tv gevolgd. „Door deze wet zijn wij vrouwen eindelijk geen broedmachines meer. Want zo werden we door een conservatieve groep gezien. De regels werden voor ons bepaald.”

38 senatoren voor, 29 tegen

Twee weken geleden stemde het Argentijnse Huis van Afgevaardigden al voor het legaliseren van abortus, nu volgde de spannende stemming in de meer conservatieve senaat. Uiteindelijk stemden dinsdagnacht in het oer-katholieke land 38 senatoren vóór abortus, en 29 tegen. Dat betekent dat vrouwen in Argentinië tot de veertiende week hun zwangerschap mogen beëindigen. Voorheen was abortus alleen in uiterst uitzonderlijke gevallen mogelijk wanneer er sprake was van verkrachting of als de zwangerschap een gevaar vormde voor de gezondheid van de vrouw. Cabezón: „Nu pas kunnen vrouwen beginnen aan een leven van grote vrijheid, zelfstandigheid en waardigheid. Na jaren van strijd kan ik eindelijk lachen.”

Cabezón stond onlangs op de shortlist van de International Booker Prize. In eigen land is ze bovenal een toonaangevende feministe. Vijf jaar geleden vormde ze samen met andere vrouwen de basis van Ni Una Menos (Niet een minder).

Dit feministisch platform werd opgericht nadat het lichaam van de veertienjarige Chiara Paez werd gevonden onder het huis van haar ex-vriend. Ze was doodgeslagen en een paar weken zwanger, de zoveelste gruwelijke moord op een meisje of vrouw. Er braken protesten en rellen uit in Argentinië en andere Latijns-Amerikaanse landen, zoals Brazilië en Mexico, waar feminicide een groot en groeiend probleem is.

Ni Una Menos groeide uit tot dé vrouwenbeweging in Argentinië en maakte zich de afgelopen jaren hard voor het legaliseren van abortus. In 2018 kwam die legalisering er bijna. Het Huis van Afgevaardigden stemde voor, maar de senaat blokkeerde de wet op het nippertje.

Abortus werd verkiezingsbelofte

De in 2019 gekozen linkse regering van president Alberto Fernández en vicepresident Cristina Fernández de Kirchner maakte van legalisering van abortus een verkiezingsbelofte. President Fernández zei na de stemming woensdag dat de wet op legale abortus vooral een zaak van publieke gezondheidszorg is: jaarlijks belanden in Argentinië bijna veertigduizend vrouwen in ziekenhuizen door clandestiene abortussen. Drieduizend vrouwen overleden sinds 1983 aan deze illegale operaties.

De laatste jaren groeide de pro-abortusbeweging. Maar hun tegenstanders organiseerden zich ook weer beter.

Argentijnse anti-abortusactivisten staan er woensdag verslagen bij. Foto Marcos Brindicci/AP

„De katholieke kerk en de evangelisten hebben zich met elkaar verenigd, en alles uit de kast getrokken om zoveel mogelijk in te spelen op de schuldgevoelens van de vrouwen,” zegt Cabezón. Ze werden als moordenaars en criminelen afgebeeld.

De katholieke kerk, en met name ook paus Franciscus – een Argentijn – bemoeide zich met de stemming. „Elk afgedankt kind is een kind van God”, schreef de paus op Twitter.

Argentinië loopt voor in de regio

Met de aanvaarding van de abortuswet loopt Argentinië ver voor op veel andere landen in de regio, waar abortus onderwerp is van verhit debat. Alleen in Cuba, Uruguay, Guyana en Mexico-Stad zijn abortussen nu legaal. Cabezón: „Ik hoop dat onze strijd ook andere landen over de streep kan trekken en de vrouwenbeweging daar een steun in de rug geeft. In veel Latijns-Amerikaanse landen spelen dezelfde conservatieve en religieuze krachten een grote rol en wordt het recht op abortus ondermijnd.”

De anti-abortusbeweging heeft al aangekondigd de wet te zullen aanvechten. In aanloop naar de stemming in de senaat beklaagde ze zich al over de enorme druk waaronder de senatoren moesten stemmen omdat de wet een „persoonlijk project van de regering” zou zijn.