Waaróm de cabaretier een grap maakte, dat vond Harry Kies (67) belangrijk

Het was puur toeval dat Harry Kies uiteindelijk een van de grootste cabaret-impresario’s van het land zou worden. Het kwam doordat hij in 1978 als sociologiestudent betrokken raakte bij de organisatie van een lustrumfeest van de Leidse studentenvereniging Augustinus. Het leek hem toen een aardig idee in dat kader ook een wedstrijd uit te schrijven voor beginnende cabaretiers. Dat werd het Leids Cabaretfestival. En daaruit ontstond na enkele jaren zijn theaterbureau, dat aanvankelijk vooral de boekingen ging verzorgen voor festivalwinnaars die een cabaretcarrière wilden beginnen.

Harry Kies is 24 december overleden aan kanker. Hij was 67 jaar oud. Al negen jaar eerder had hij zijn theaterbureau overgedragen aan zijn vroegere mededirecteur. Na ruim dertig enerverende jaren in de theatersector was hij naar eigen zeggen toe aan een time-out. Zijn motto was hij al die jaren trouw gebleven, zei hij in 2011 in NRC: „Veel cabaretiers vinden de grap belangrijker dan de intentie waarmee die grap wordt gemaakt. En als je daar kritiek op hebt, antwoorden ze: maar er werd toch gelachen, dus wat is het probleem? Terwijl ik nog steeds vind dat je als cabaretier moet weten waarom je een bepaalde grap maakt. Wat je ermee wilt zeggen.”

Theaterbureau

Zijn theaterbureau had al snel de wind mee, met succesartiesten als Jack Spijkerman, Erik van Muiswinkel, Lebbis & Jansen, Waardenberg & De Jong en Lenette van Dongen. Later kwamen daar nog nieuwe talenten als Marc-Marie Huijbregts, Micha Wertheim en Wim Helsen bij. Daarnaast was Kies actief betrokken bij diverse initiatieven die de cabaretsector ten goede kwamen, zoals de oprichting van de cabaretprijzen (de Poelifinario’s) en de Cabarestafette-avonden waarbij meerdere beginnelingen een podium delen. Cabaret moet worden behandeld als een volwassen podiumkunst, vond hij. En hij waarschuwde voor de ‘productiedwang’ in het cabaret: „Het gevolg is dat allerlei jonge cabaretiers na een paar jaar zijn uitgewoond. Dan zijn er geen inhoudelijke motieven meer voor een nieuw programma; dan wordt het een winkel die moet draaien.”