Maandagavond stonden de neven (14 en 12) op de stoep met de mededeling dat we vossen gingen spotten. Ze hadden gelezen dat de paartijd was aangebroken en dat er met name in het centrum heel wat exemplaren rondhingen.

„Maar eigenlijk moet je mee omdat ma vindt dat je de laatste tijd veel te depri bent en wel wat beweging kan gebruiken”, zei de jongste, waarop de oudste hem een por gaf. Nou ja, het klopte wel, dus ik trok mijn jas aan. Ik liet de neven beloven de dieren niet te storen en zo gingen we op pad. Eenmaal op de Zeedijk werd wandelen sluipen. No way dat we die beesten zouden vinden, maar het gaf je wat te doen.

„Ik zie er een”, fluisterde de jongste, en wees naar een schaduw achter een stapel vuilniszakken. Het bleek een licht obese rat. Terwijl we doorschuifelden voelde ik me niet echt beter. December is altijd een ingewikkelde maand. Te weinig licht, te veel laatste loodjes, en dan ook nog de zorgen om de rest van de wereld. Het is geen depressie, ik kom nog uit bed, ik kan me nog boos maken, maar ik ben snel verdrietig en ontmoedigd. En snel aangedaan door zielige dingen. Zoals de gedachte aan vosjes die alleen door de stad dolen, hongerig en verloren zoeken naar gezelschap. Daar begon mijn onderlip al te trillen. Snel probeerde ik aan iets anders te denken. Niet alle vossen zijn leuk, hield ik mezelf voor, neem Reynaerde, dat was echt een oetlul.

Opeens hield de oudste bij een steegje halt. Hij draaide zich om en stak grijnzend een duim omhoog. De jongste en ik staken voorzichtig ons hoofd om de hoek, en daar waren ze: twee vossen, met de kont aan elkaar vastgeklonken, zoals honden na een paring. Ze keken wat gegeneerd (maar dat kon ook mijn invulling zijn) en de neven straalden. Onze queeste was, totaal onverwacht, tien minuten na de start alweer volbracht. Episch was het niet, geslaagd wel.

De jongste pakte mijn hand.

„Nu komt er Nieuw Leven”, zei hij gewichtig.

„Zelfs in Donkere Tijden is er Licht”, zei de oudste plechtig en toen ik hen daarop chagrijnig aankeek, hielden ze meteen op met al die ongevraagde peptalk.

En toch. Terwijl we terugliepen was er opluchting. Geen idee of dat kwam door de wandeling of de speurtocht, maar het ademen ging makkelijker. Misschien kwam het door de afleiding. Of dat onze missie tegen alle verwachtingen in alsnog gelukt was. Hoe dan ook hielp het, het besef dat op zoeken soms toch vinden volgt, ook al was geen vezel in je lijf ervan overtuigd dat dat nog tot de mogelijkheden behoorde.

