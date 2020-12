Tweede auto in brand in Veen ondanks noodverordening

Ondanks de noodverordening die geldt in het Brabantse dorp Veen is woensdagmiddag rond 17.30 uur opnieuw een auto in brand gestoken, zo laat de politie weten. In Veen geldt sinds zondag een noodverordening, omdat vorige week ook meerdere auto’s in brand werden gestoken en jongeren vuurwerk afstaken. In dezelfde straat werden vlak na de brand op woensdagmiddag vier mannen van 22, 25, 40 en 51 jaar oud aangehouden onder het geldende samenscholingsverbod. Of de verdachten ook iets te maken hebben met de brand, is niet duidelijk.

Maandag werd ook nog een auto in brand gestoken in het dorp. Voor het ingaan van de noodverordening werden de auto’s pas laat in de avond aangestoken, reden voor de politie om pas vanaf 19.00 uur te patrouilleren. Maandag sloegen de daders eerder toe. De politie vertelde aan NRC dat het eerder beginnen met patrouilleren „een logisch gevolg” zou zijn. De politie begon woensdag om 18.00 uur met patrouilleren; weer werd de auto eerder dan de patrouille in brand gestoken.

In Veen heerste vorige week onrust, omdat iedere dag meerdere auto’s in brand werden gestoken en ondanks het landelijke verbod toch vuurwerk in de lucht ging. De auto’s brandden op dezelfde kruising af in het centrum van het dorp. Het is een traditie om vlak voor de jaarwisseling autowrakken of afgedankte auto’s in brand te steken. De burgemeester van de overkoepelende gemeente Altena kondigde vorige week een noodverordening af en stelde het samenscholingsverbod dat al gold vanwege de coronacrisis te gaan handhaven.

