‘Waar ga je heen met al die spullen?” Meneer W. zit na etenstijd in de hoek van de lobby in het verzorgingstehuis. Op de tafel ligt een opengeslagen supermarktfolder. Als ik opmerk dat hij alleen is in de zwak verlichte ruimte, word ik overvallen door een gevoel van somberheid.

Ik staak mijn reis naar de opslagplaats en kijk van meneer W. naar mijn schilderkarretje en weer terug naar meneer W. „Deze moeten terug naar de opslag”, antwoord ik. De man knikt me vriendelijk toe en wil de folder weer oppakken als ik me omdraai en naar hem toe loop. Ik weet niet precies waarom. Onhandig wurm ik me met de kar tussen de meubels in de lobby door om bij de tafel van meneer W. te stoppen.

Hij kijkt op. „Heb je je bedacht?” Voor ik op een subtiel antwoord kom, valt m’n blik op het lege kopje dat op tafel staat. „Heeft u zin in een kopje koffie?” De man frutselt eerst wat onwennig met de folder en knikt vervolgens. „Ja hoor, waarom niet.” Ik duw het schilderkarretje klungelig opzij om me een weg te banen naar het koffie-apparaat aan de andere kant van de lobby.

Als ik twee kopjes slechte koffie uit het toestel heb getoverd, neem ik plaats tegenover meneer W. „Vindt u het fijn om alleen te zitten?”, vraag ik. Meneer W. neemt een slok van het zwarte goedje en doet z’n armen over elkaar. De man is de tachtig, misschien wel de negentig allang gepasseerd en heeft een doorgewinterd charisma om zich heen hangen. Hij heeft iets weg van een oude officier.

„Ik ben het gewend om alleen te zijn. Ik heb sinds m’n zestiende geen familie en trouwen heb ik nooit gedaan.”

„En uw ouders?”

„Beschoten door de Duitsers. M’n broer ook.”

Meneer W. vervolgt zonder een spier te vertrekken het verhaal dat hij duidelijk ontelbaar vaak heeft verteld.

„Op 7 mei 1945. Tijdens het bevrijdingsfeest op de Dam. De Duitsers hadden getekend voor het einde van de oorlog. Na jarenlang bezetting betekende dat feest. Toen, pats boem! Schoten en paniek. Twee dode ouders en een dode broer.”

Ik schuif een beetje ongemakkelijk m’n kopje voor me uit.

„Wat heftig, het spijt me.”

Meneer W. reageert niet op m’n spijtbetuiging.

„Wat heeft u toen gedaan?”

„Toen ben ik naar het Oosten gegaan.”

„Vakantie?”

„Nee, Indonesië heroveren.”

Ik besluit dat ik meer koffie nodig heb. Hoe slecht ook.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 30 december 2020

Om de privacy van betrokken ouderen te respecteren, zijn herkenbare details aangepast.