Recordaantal van 89 partijen wil meedoen aan verkiezingen

Een recordaantal politieke partijen wil meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. De Kiesraad heeft woensdag bekendgemaakt dat in totaal 89 partijnamen zijn geregistreerd. Deze week hebben zich nog 26 politieke nieuwkomers gemeld bij de Raad. Daaronder bevinden zich onder meer Lijst Henk Krol en Splinter van 50Plus-afsplitsers Henk Krol en Femke Merel van Kooten, JA21 van voormalig Forum voor Democratie-leden Joost Eerdmans en Annabel Nanninga en minder bekende namen zoals de Jongerenpartij, Kindpartij en Partij voor de Republiek.

Een registratie bij de Kiesraad houdt niet automatisch in dat een partij ook daadwerkelijk meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Daarvoor moeten ze namelijk kandidatenlijsten voor februari aanleveren. Pas daarna beoordeelt de Kiesraad of de partijnaam en politieke partij niet in strijd zijn met de regelementen van de Kieswet. Zo mag een partijnaam niet misleidend zijn en moet deze voldoende onderscheidend zijn van al geregistreerde namen. In 2016 registreerden zich 81 partijen bij de Kiesraad; daarvan deden er uiteindelijk 31 mee aan de verkiezingen. Dertien partijen haalden vervolgens genoeg stemmen voor een zetel in de Tweede Kamer.

Vooral aan de rechterflank van het politieke spectrum hebben zich veel nieuwkomers gemeld. Na de implosie van Forum voor Democratie hebben verschillende ex-FVD’ers zich achter het initiatief van Eerdmans en Nanninga geschaard. Eerder verliet Henk Otten de partij ook al. Zijn voorgenomen samenwerking met Krol en Van Kooten in de Partij voor de Toekomst leverde een scheuring op. Daarna had Krol de ambitie om samen te werken met Code Oranje, een andere nieuwkomer op rechts van oud-PVV’er Richard de Mos, maar ook dat huwelijk is nog niet van de grond gekomen.

