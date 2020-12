Raad van State: Afpakken nationaliteit Syriëgangers geen discriminatie

Teruggekeerde Syriëganger Maher H. is terecht zijn Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt. Dat heeft de Raad van State vandaag geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA), die zoveel mogelijk Syriëgangers wil strippen van hun Nederlanderschap.

Dat beleid stuitte tot nu toe op weerstand. Zo stelden verschillende juristen en een racisme-rapporteur van de VN dat de maatregel een vorm van discriminatie zou zijn tegen Nederlanders met een dubbele nationaliteit. Alleen zij worden geraakt door de maatregel. De in Amsterdam geboren Maher H. (26) is ook in bezit van de Marokkaanse nationaliteit.

Maar de hoogste bestuursrechter, die zich voor het eerst boog over een zaak waarbij het Nederlanderschap is afgepakt van een veroordeelde Syriëganger, stelt dat van discriminatie geen sprake is. De maatregel kan simpelweg niet worden opgelegd aan burgers met alleen een Nederlandse nationaliteit, omdat dit hen stateloos zou maken.

Vier jaar cel

Maher H. keerde in 2014 terug uit Syrië. Hij is veroordeeld tot vier jaar cel voor het plegen van terroristische misdrijven. Na zijn vrijlating probeerden reclassering en gemeente hem te re-integreren, totdat het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer werk maakte van het intrekken van nationaliteiten van Syriëgangers. Maher kreeg als eerste terugkeerder met de maatregel te maken.

Zijn advocaat Flip Schüller betoogde dat zijn cliënt het radicale gedachtengoed heeft verworpen; dit zou blijken uit onbekende rapportages die reclassering en gemeente inbrengen in het zogeheten Veiligheidshuis. De staat weigerde echter deze rapportages op te vragen, omdat ze vertrouwelijk zijn.

Lees hier een interview met Maher H.

De Raad van State geeft de staat daar gelijk in. Hoewel „alle relevante feiten en omstandigheden” over Maher moeten worden meegewogen bij afnemen van zijn nationaliteit, strekt de „onderzoeksplicht” van de staat ook weer „niet zover” dat zij ‘rapporten bij de diverse instanties had moeten opvragen’.

Makkelijker uitzetten

De uitspraak van de Raad van State maakt het voor minister Grapperhaus gemakkelijker om terrorismeveroordeelden te laten uitzetten. De Maher-zaak gold als een testcase voor zijn beleid. Mogelijk volgen nu meer intrekkingen: diverse andere terrorismeveroordeelden hebben de afgelopen periode brieven ontvangen dat spoedig ook hun Nederlanderschap zal worden ingetrokken.

Advocaat Schüller zegt dat Maher H. nog overweegt in beroep te gaan bij het Europees Hof. Gezien deze uitspraak heeft H. nu „geen andere keus dan zich te oriënteren op terugkeer naar Marokko”. Wel heeft Maher daar de medewerking van Marokko voor nodig, voor het afgeven van reisdocumenten. Het land staat erom bekend niet mee te werken aan uitzettingen. Op dit moment verblijft Maher in een uitzetcentrum.