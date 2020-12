Politie Rotterdam houdt drie verdachten aan in grootschalige Whatsapp-fraudezaak

De politie in Rotterdam heeft drie verdachten aangehouden die op grote schaal fraude via Whatsapp zouden hebben gepleegd. Met minimaal tien telefoons en nog meer simkaarten werden voornamelijk oudere mensen benaderd met het verzoek geld over te maken. In alleen al de maand oktober werd zo ruim 45.000 euro verdiend. De politie verwacht dat dit bedrag slechts het topje van de ijsberg is.

De verdachten benaderden hun slachtoffers meestal uit naam van hun kinderen. „Dankzij informatie die ze op internet vonden, beschikten zij over alle namen en feitjes om geloofwaardig over te komen”, zegt een rechercheur betrokken bij de zaak in een politiebericht. Vaak wisten de slachtoffers niet dat er zoveel gevoelige informatie op internet over hen te vinden was. De verdachten kwamen onder meer via personeelslijsten, lijsten van sportverenigingen en marketinglijsten van bedrijven aan persoonlijke gegevens.

Het politieonderzoek naar de fraude werd geopend naar aanleiding van de vondst van een mobiele telefoon op een hotelkamer, waar ook een vuurwapen was aangetroffen. „Een blik in die telefoon” maakte volgens de politie duidelijk dat er WhatsApp-fraude mee was gepleegd. Na uitvoerig onderzoek kwamen de verdachten in het vizier. Het drietal komt uit Rotterdam en omgeving en is tussen de 18 en 23 jaar oud. Alle drie zitten in voorarrest in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Eerder dit jaar bleek al dat Whatsapp-fraude een steeds meer voorkomende vorm van digitale criminaliteit in Nederland is. Tot half juni hadden er dit jaar al 5.840 Nederlanders melding gemaakt van WhatsApp-fraude, meer dan twee keer zo veel als in heel 2019. Volgens de politie is de vorm van fraude een landelijk fenomeen dat dankzij de coronapandemie alleen maar meer is toegenomen.