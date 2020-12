Overheid die feiten kleurt, oogst complottheorieën

Samenzweringstheorieën: ik werd er in mijn jeugd bijna iedere zomer mee doodgegooid. Tijdens vakanties met mijn ouders in de Turkse badplaats Çesme vertelden seculiere jongetjes en meisjes me dat Reagan de Turkse binnenlandse politiek volledig orkestreerde. In islamitische kringen was het verspreiden van samenzweringstheorieën nog meer bon ton. Atatürk was een Jood die alleen de Joodse zaak diende, vertelden gelovige schoolgenoten uit Rotterdam. Na ‘9/11’ werd het erger. De aanslag op de Twin Towers is door de Amerikanen zelf georganiseerd om de inval in Irak en Afghanistan te rechtvaardigen, wisten Marokkaanse studievrienden van mijn tweelingzusjes zeker. En uiteindelijk zaten volgens hen overal ‘De Joden’ achter.

Gestoord natuurlijk, maar deels verklaarbaar doordat ze waren opgegroeid met groot wantrouwen tegen het officiële verhaal van de overheid.

Buiten allochtone kringen kwam ik het geloof in samenzweringstheorieën niet tegen toen ik jong was. Mensen die zich niet lieten inenten had je destijds ook al, maar die deden dat uit angst voor Gods toorn. Niet omdat ze dachten dat de overheid nanorobotjes wilde inbrengen.

De tijden zijn veranderd. De samenzweringstheorieën gaan nu over corona, 5G, George Soros, verkiezingsfraude, vaccinatie, noem maar op.

Ik erger me daaraan. Helemaal als zelfs vrienden zich ineens tot het complotdenken bekeerd blijken te hebben en me ‘wetenschappelijke’ artikelen sturen die bewijzen dat corona een truc is van de Chinese geheime dienst. En me naïef noemen omdat ik kritiekloos slik wat de ‘mainstream media’ me voorschotelen. Als ik antwoord dat ik hun ‘kritische houding’ waardeer, maar daarom des te verbaasder ben dat ze die niet toepassen bij alle flauwekul die zij wél als ‘waarheid’ zien, stuit dat op onbegrip. Zo wordt de kloof natuurlijk alleen maar dieper.

De vraag is waarom het complotdenken de laatste decennia zoveel terrein gewonnen heeft. Natuurlijk spelen sociale media een rol. Meningen die vroeger alleen via het gezond-kritische filter van de media tot de wereld doordrongen, gaan nu ongecheckt viraal.

Maar dat is natuurlijk niet de enige oorzaak. De instituties en de media hebben hun gezag verloren: wat zij zeggen, wordt niet door iedereen meer serieus genomen. Je kunt dat wantrouwen ongegrond noemen, maar dan komen we geen stap verder. En ik denk bovendien dat er een kern van waarheid in zit. De overheid – en in mindere mate de media – heeft te veel de neiging een ideologisch filter over de werkelijkheid te leggen.

Dat filter heette in de jaren negentig het succes van de multiculturele samenleving. Wie daar kritiek op had, werd buiten de discussie geplaatst, zoals politicus Hans Janmaat. ‘Gecanceld’ zouden we nu zeggen. Dat filter is gedeeltelijk afgebroken, door Frits Bolkestein, Paul Scheffer en Pim Fortuyn.

Ondanks de politieke polarisatie die daarop volgde, is gek genoeg de ideologische filtering de laatste jaren weer flink toegenomen. Nu heeft die betrekking op zaken als lhbtiqa+, inclusiviteit, antiracisme, #metoo en vermeende islamofobie. Wie op die terreinen afwijkende opvattingen huldigt (of grapjes maakt), wordt door de ideologische voorhoede radicaal de mond gesnoerd, verliest zelfs zijn baan of wordt geboycot, zoals Johan Derksen, Ian Buruma of Harry Potter-auteur J.K. Rowling.

Ondanks kritiek worden dergelijke opvattingen toch in no time de nieuwe maatschappelijke norm. Niet omdat mensen er massaal achter staan, maar wel omdat ze voortdurend op hun woorden passen. Eén verkeerd woord en je bent erbij. Een beetje zoals dat ook in dictaturen gaat. En dat kweekt onder de oppervlakte natuurlijk wantrouwen. Wantrouwen dat zich (vooral) ook tegen overheid en media keert als die lijken mee te gaan in die ideologische correctheid.

Wil de overheid het vertrouwen terugwinnen, dan moet zij haar uiterste best doen om neutraal te zijn. Alles eerlijk op tafel leggen en zich beperken tot de feiten, niets inkleuren. Daar schort het te veel aan. Neem het drama rond de Belastingdienst. Een overheid die de feiten jarenlang verbergt, zelfs voor Kamerleden, verbrijzelt haar geloofwaardigheid.

We zien het ook in de communicatie rond corona. Hoeveel flauwekulargumenten zijn er niet gebruikt om te rechtvaardigen dat Nederland pas in januari begint met inenten? En waarom is het praktisch taboe om te melden dat de IC’s in grote steden voor het overgrote deel gevuld zijn met allochtonen? Feiten, overheid, kom met niets dan de feiten. Ook als die niet welgevallig zijn. Alleen zo herstel je het vertrouwen en maak je kans in de strijd tegen al die flauwekultheorieën waar mensen momenteel zo dol op zijn.

Aylin Bilic is ondernemer en publicist.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 31 december 2020