Op Prinseneiland kruipt het groen waar het niet gaan kan

Loop bij Tussen de Bogen onder het spoor door, de Westelijke eilanden op, en je komt in een andere wereld. Op het Hendrik Jonkerplein, vlak achter het spoor, bekruipt je meteen al het gevoel dat je er op bezoek komt. Alsof die bloembakken en die groene nisjes en hoekjes willen zeggen: zo doen wij dat hier. We lichten de tegels om er zaadjes in de grond te stoppen, we hanteren de schep en de snoeischaar en de gieter omdat het onze straat is, onze wijk.

Jarenlang kon je dat dorps-eigenzinnige van Prinseneiland, Bickerseiland en Realeneiland kneuterig noemen, posthippie voor mijn part. Nu lijkt het eerder hypermodern.

De stad wordt te hard om het regenwater goed af te kunnen voeren – zachtheid hebben we nodig, aarde en planten. Die zie je hier volop. Als de bewoners ergens hun best hebben gedaan hun omgeving te verzachten en te vergroenen, dan wel in dit oord van ophaalbruggen en loom dobberende sloepjes bij het IJ.

Iedere vierkante meter benutten voor struiken en gras is precies waar Amsterdam naar snakt

Zelfs in de boomloze Grote Bickersstraat, eerder smal dan groot, klimt het groen in de zomer op tal van plekken tegen de gevels op. Het groen kruipt hier waar het niet gaan kan. Aan het einde die zentuin in de hoek: zweverig en kabouterig, vindt u? Best mogelijk, maar aan de andere kant juist goed. Iedere vierkante meter benutten voor struiken en gras is precies waar Amsterdam naar snakt.

Via de Galgenbrug het Prinseneiland op: het eilandje van zeventiende-eeuwse pakhuizen waar vroeger niemand woonde en nu iedereen wil wonen. Al was het maar vanwege de verscholen tuintjes tussen het steen, de spontaan ontloken perkjes, de buurttuintjes voor ontmoeting en bezinning.

Natuurlijk staan de Westelijke eilanden hier niet alleen in. Als het even kan geeft de Amsterdammer zijn omgeving een dorps aanzien. Van Slotermeer tot Watergraafsmeer, overal zie je bloembakken en zelfgeschapen minituintjes. Des te vreemder dus dat juist het huidige ‘groene’ stadsbestuur de aanval opende op de volkstuintjes en woonboten. Op de bewoners die zonder aandrang van boven de biodiversiteit helpen vergroten en de kades helpen vergroenen. Ze werden opgeschrikt met extreme kostenverhogingen.

De eerste maatregel is inmiddels haastig ingetrokken, maar toch.

Kijkend naar de woonboten en de vergroening bij de Realengracht denk je vanzelf aan dat onderzoek van laatst. Aan het enorme gat tussen de bevolking en de bestuurders. Het systeem deugt niet, vindt iedereen, inclusief de politici. Het merendeel van de mensen voelt zich niet serieus genomen: veel inspraak wordt als schijn ervaren, als gepraat voor de bühne terwijl de besluiten in de Stopera al lang zijn genomen.

Het onderzoeksrapport zal binnenkort worden besproken in de gemeenteraad. Mooi. De mislukte deelraden zullen vast weer de revue passeren, maar in plaats van die raadjes opnieuw op te tuigen lijkt het beter zelf vaker te gaan kijken en te horen wat er leeft.

Hoe langer je over de Westelijke eilanden wandelt, hoe meer je het stadsbestuur in 2021 goed werkende zintuigen toewenst.

Auke Kok is schrijver en journalist.