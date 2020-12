Oegandese oppositiekandidaat Bobi Wine afgevoerd door politie

De Oegandese zanger, parlementariër en oppositiepresidentskandidaat Bobi Wine (artiestennaam van Robert Kyagulanyi) is woensdag volgens zijn team opgepakt. Dat schrijft een administrator op Wine’s Twitterpagina. De Oegandese politie stelt dat Wine niet is gearresteerd maar „tegengehouden”, omdat hij tegen de geldende coronaregels in grote bijeenkomsten zou hebben georganiseerd. Wine wordt overgebracht naar zijn huis in de hoofdstad Kampala, aldus de politie.

Volgens de administrator is het voltallige campagneteam van Wine ook gearresteerd, de politie erkent dat er arrestaties zijn verricht maar zegt dat „een deel van” het team is opgepakt. Volgens de politie hebben de campagneleden zich onder meer schuldig gemaakt aan oproepen tot geweld en het overtreden van de corona- en verkeersregels.

Wine zou zijn opgepakt in Kalangala, een plaats op een eiland in Lake Victoria. Kort na het bericht over zijn arrestatie zijn mensen daar de straat opgegaan om te protesteren. De politie heeft traangas ingezet om de menigte uiteen te drijven, meldt een ooggetuige aan persbureau Reuters. De demonstranten hebben zich verzameld op een veld bij een helikopter, die volgens berichten gebruikt zou worden om Wine mee naar Kampala te vervoeren.

Eind november werd Wine ook al gearresteerd tijdens zijn verkiezingscampagne in het oosten van het land, eveneens vanwege het „overtreden van de coronamaatregelen”. Ook toen werd gedemonstreerd tegen zijn aanhouding; die protesten werden hard neergeslagen door de politie en het leger. Hierbij kwamen 54 demonstranten om het leven, ook werden honderden arrestaties verricht.

Lees ook dit interview met Robert Kyagulanyi: De Oegandese artiest Bobi Wine wil machthebbers met muziek ontmaskeren

De 38-jarige Wine wil het op 14 januari opnemen tegen de sinds 1986 zittende president Yoweri Museveni (76). De oppositiepoliticus wordt daarbij op gewelddadige wijze tegengewerkt. Drie dagen geleden werd een medewerker van zijn beveiliging overreden door een militaire vrachtauto, waarna hij overleed. Volgens de Oegandese veiligheidsdienst is hij zelf uit een rijdende auto gevallen.

Op 1 december staakte Wine zijn campagne omdat de politie zijn band had lek geschoten en rubberkogels op hem afvuurde waardoor zijn bodyguards en omstanders gewond raakten. „We zijn ternauwernood aan de dood ontsnapt”, zei Wine een dag later tegen journalisten. Wine is populair onder de jongere kiezers in Oeganda. In zijn muziek is hij kritisch op het Museveni-regime.