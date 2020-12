Mijn vader, mijn 17-jarige dochter en ik koken samen. De hond moet uit. Ik neem haar mee naar het park. Een man laat zijn hond naar takken van een half-ontwortelde boom springen. Plotseling valt de zeker 15 meter hoge boom om. De hond springt weg, de man blijft verstijfd staan, maar wordt niet geraakt.

Een passerende vrouw zegt afkeurend: „Zie je dat? Ze trekken zomaar een boom om.” Veel later dan beloofd kom ik terug. Het eten is klaar. Mijn dochter zegt desgevraagd: „Het was prima met opa in de keuken. Hij vertelde over vroeger, maar dat vind ik niet erg.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl