Negen jaar cel geëist tegen Samsung-topman in fraudezaak

Zuid-Koreaanse aanklagers hebben woensdag negen jaar celstraf geëist in een zaak tegen Samsung-topman Lee Jae-yong. Dat meldt persbureau AP. Lee, vicevoorzitter van Samsung, wordt beschuldigd van omkoping van onder meer de voormalige president van Zuid-Korea, Park Geun-hye. Het gaat om een nieuw proces in een zaak waarvoor Lee al eerder veroordeeld werd.

Een rechtbank veroordeelde Lee in 2017 tot vijf jaar cel voor het omkopen van oud-president Park Geun-hye en haar vertrouwelinge Choi Soon-sil om steun van de regering te krijgen voor een fusie van twee bedrijven binnen de Samsung Group. Met die fusie zou Lee, kleinzoon van Samsung-oprichter Lee Byung-chull, meer macht binnen het miljardenbedrijf krijgen. Een jaar later werd Lee al vrijgelaten nadat zijn straf in hoger beroep werd opgeschort. Mede vanwege het corruptieschandaal met Samsung moest president Park in 2016 aftreden, na weken van protest in de Koreaanse hoofdstad Seoul.

In 2019 besloot het Zuid-Koreaanse Hooggerechtshof dat in zijn oorspronkelijke veroordeling andere steekpenningen niet waren beschouwd als omkoping. Zo had Samsung renpaarden gekocht voor een dochter van Choi en geld gedoneerd aan een wintersportstichting van haar nicht. Daarop werd besloten dat er een nieuw proces moest komen tegen Lee. Op 18 januari wordt er uitspraak verwacht in de fraudezaak.

Andere zaak

In een andere zaak rondom dezelfde fusie van de twee bedrijven binnen Samsung werd Lee in september aangeklaagd vanwege fraude. In die zaak zou hij de aandelenkoersen van de twee bedrijven hebben gemanipuleerd. Lee, die als de kroonprins van Samsung werd beschouwd, ontkent alle aantijgingen.

De 52-jarige Zuid-Koreaan is de oudste zoon van de eerder dit jaar overleden Lee Kun-hee. Sinds zijn vader in 2014 werd getroffen door een hartaanval bestuurt Lee het bedrijf. Met een vermogen van bijna 5,5 miljard euro is hij een van de rijkste mensen in het Aziatische land.