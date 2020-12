Na twintig jaar toch nog praten over de ramp die Volendam veranderde

Johan Schokker was 16 toen hij voor het eerst een graf ruimde. School lag hem niet zo, hij had geld nodig voor een brommer, en de kerk kon wel wat hulp gebruiken. Zo begon zijn carrière in de uitvaartbranche. Op zijn negentiende leerde Johan de 14-jarige Geer kennen, en een paar jaar later werkte zij ook in het bedrijf dat hij inmiddels was begonnen.

„Ik ontving het bezoek in de aula, voor koffie en cake”, zegt Geer, „maar ik wilde niets te maken hebben met dode mensen.” Tot de nieuwjaarsramp. „Als ik soms iets kan doen, zei ik.”

De dag erna haalden ze acht slachtoffers op in het ziekenhuis. „We hebben ze allemaal naar de aula in het uitvaartcentrum gebracht en geprobeerd ze daar te verzorgen. We hebben beoordeeld wie er nog opgebaard kon worden. En we hebben al die kinderen naar huis gereden.” Alle veertien dodelijke slachtoffers kwamen bij het bedrijf van Johan en zijn compagnon Guido Woerlee terecht. Geer begon en begeleidde samen met de Rooms-Katholieke pastoor Jan Berkhout (overleden in 2018) een praatgroep voor de ouders, die nog altijd bij elkaar komt. Johan verzorgde de begraafplaats, waar hij dagelijks met de ouders sprak.

Geer (55) zet koffie met de cupjesmachine in de bijkeuken, waar we aan de eettafel plaatsnemen. Johan (59) zit nog in de woonkamer, op een grote hoekbank, en belt toevallig met de bedrijfsarts. Geer twijfelde over deze afspraak met een journalist, want Johan heeft het al zwaar genoeg en zij vindt het ook lastig om herinneringen op te halen. Maar ze heeft het toch door laten gaan, want ze vindt het belangrijk dat mensen weten dat trauma ook twintig jaar na dato in volle hevigheid de kop op kan steken, zoals bij haar man, bij wie een posttraumatische stressstoornis is gediagnosticeerd. En ze wil benadrukken dat praten over verdriet, ook al is het misschien tegen de natuur van Volendammers in, heel belangrijk is. „Misschien kunnen we een ander helpen”, zegt ze.

Johan komt binnen. Hoe gaat het met hem? „Tsja, dat is een zware vraag. De ene keer goed en de andere keer niet. Meer niet als wel. De nachten. Onzeker.”

Hoe voelt hij zich nu?

Geer: „Warrig.”

Johan: „Warrig.”

Wanneer begon het warrige?

Johan: „Vorig jaar. Nee.”

Geer: „Eigenlijk al wel vijf jaar geleden.”

Johan: „Op wilskracht ben ik nog zolang doorgegaan. Zes maanden werken, dan twee weken vakantie. Dat was de hele cyclus. Als je tussendoor een vrije dag neemt, ga je nadenken. Dat heb ik nooit gedaan.”

Geer: „We gingen in augustus 2019 naar de burgemeester voor een gesprek over de twintigjarige herdenking van de nieuwjaarsramp.”

Johan: „Alles kwam boven. Ik kon niet meer stoppen met huilen. Ik schaamde me te pletter. Die vrouw had ik nog nooit ontmoet. Toen was het al op… Kort daarna moest ik aan mijn heup en mijn prostaat geopereerd worden en zat ik zeven weken thuis.” Sindsdien heeft hij niet meer gewerkt.

Geer: „De emmer is overgelopen door de rust na de operaties.”

Geer werkt nog wel bij het bedrijf en zorgt voor haar man. „Hij heeft vaak paniek en dan weet hij het niet meer. Dan probeer ik hem gerust te stellen.”

Johan knikt naar Geer. „Steun en toeverlaat. De paniek overvalt je.”

Gestolde tragiek

Het was nog maar een paar minuten 1 januari 2001. In een feestcafé op de dijk, met uitzicht op de toeristische haven, kusten en knuffelden vriendinnen elkaar, schudden vrienden handen. Te midden van beschonken vrolijkheid werd een bos sterretjes aangestoken, de laaghangende kersttakken vatten vrijwel direct vlam. Een vuurbal vulde kort de ruimte, en toen brak de paniek uit. De brede handgreep van de nooduitgang was er andersom opgezet, omdat gasten die erop leunden meermaals per abuis het trapgat in waren gekukeld. Maar nu kregen de vluchtende bezoekers de deur niet open. Voor het raam op de eerste verdieping zaten tralies. De trap naar beneden was zo smal dat je elkaar alleen zijdelings kon passeren. Mensen struikelden in alle haast, er ontstond een tapijt aan lichamen.

Het jongste dodelijke slachtoffer was 13, het oudste 23. Zo’n tweehonderd mensen waren er ernstig aan toe, een deel van hen werd vanwege de zware brandwonden weken of maanden in coma gehouden in ziekenhuizen in het hele land – en in België. Artsen die destijds op de intensive cares werkten, hadden nog nooit zoiets meegemaakt. Ambulances met zwaarverbrande mensen reden af en aan, terwijl het op oudjaarsnacht altijd al loeidruk is. De slachtoffers waren zeer moeilijk te identificeren, door hun verwondingen, maar ook doordat in Volendam zoveel mensen dezelfde namen dragen.

Achter de ramen van café ’t Hemeltje, op de eerste verdieping, is het al twintig jaar donker. De tralies zijn er nog. Op de begane grond waar vroeger, toen er op alle verdiepingen uitgaansgelegenheden waren, de WirWar-bar van dezelfde eigenaar zat, is nu Volendam Experience. Daar kunnen gasten zich uitdossen in klederdracht uit lang vervlogen tijden. Achter een deur links is de trap naar boven. Die is vrij nieuw, breder gemaakt vanwege de veiligheidsvoorschriften, maar de treden komen uit op een plek die in het verleden is gebleven. In het midden van het ’t Hemeltje staat een robuuste houten bar, waar op een goede avond vier mannen stonden te tappen. Maar die bar, en de met leer beklede krukken, zijn sinds de brand leeg gebleven. Op een plank achter de bar staat de stereotoren er nog. Deels gesmolten. Aan de muur: donkere schrootjes, posters van spannende vrouwen met ontblote bovenlijven, sommige posters zijn verschroeid. Op de spiegels zijn met spuitsneeuw sneeuwvlokken getekend. Merry Christmas. Happy new year.

Angstvallig de regels volgen

Als burgemeester Lieke Sievers naar het voormalige café aan de haven kijkt, ziet ze „gestolde tragiek”. „En als je het als een metafoor ziet, zegt ze, toont het „de onaanraakbaarheid van het onderwerp”.

Voordat Lieke Sievers burgemeester van Edam-Volendam werd, was ze onder meer leidinggevende bij de Rijkspolitie, directeur veiligheidsregio IJsselland en bestuurslid van de raad van brandweercommandanten. Zelf werd ze geboren in Ede en groeide ze op in Vlissingen en Dalfsen (Overijssel), maar toen ze eenmaal had besloten dat het burgemeesterschap wat voor haar zou zijn, wilde ze dat op een heel andere plek uitoefenen. Het werd Edam-Volendam. „Veel spannender.”

Als een van de weinige partijloze burgemeesters van Nederland ging ze in 2016 aan de slag. Tijdens haar kennismakingsgesprekken in de gemeente drong de nieuwjaarsbrand zich steeds weer op. Ze zag het in de gezichten van de medewerkers van het gemeentehuis, waar tientallen banen waren vrijgemaakt voor mensen die gewond waren geraakt. Ze zag het terug in de organisatie, waar mensen zich soms eerder angstvallig dan nuttig aan regels hielden om iedere mogelijke uitglijder te voorkomen – de gemeente was laksheid in het handhaven van brandveiligheid verweten. Maar ze merkte vooral hoe gevoelig de ramp nog lag als ze aan mensen vroeg wat die ramp met hun leven had gedaan, wat die tot op de dag van vandaag met hun leven doet. Als buitenstaander kon ze vragen naar dat onderwerp, dat in Volendam door velen als verleden tijd was afgedaan.

De gemeente kocht het pand aan de haven in 2004 als tegemoetkoming aan de Volendammers. Voormalig eigenaar Jan Veerman (overleden in augustus 2020), die door de rechter samen met twee medewerkers verantwoordelijk is gehouden voor de nieuwjaarsramp maar zijn gevangenisstraf (12 maanden voorwaardelijk) na een schikking met de slachtoffers niet uit hoefde te zitten, stortte de opbrengst van de verkoop in een slachtofferfonds. De gemeente beloofde bij de aankoop dat het de komende vijftig jaar geen kroeg meer zou worden. Maar wat dan wel? In de loop der jaren zijn er af en toe voorstellen geweest, maar nooit iets waar alle nabestaanden zich in konden vinden.

Sievers wil dat het café onderdeel wordt van „het feuilleton van Volendam”. „Er zijn in dit dorp allerlei dingen gebeurd. Er zijn schepen gezonken, er was een watersnoodramp. Dat heeft allemaal zijn plek gekregen. Dit mag ook zijn plek krijgen.”

Deksel op de put

Het beeld dat na de nieuwjaarsbrand zorgvuldig in stand werd gehouden, was dat van de sterke Volendammer die niet lult maar poetst, en niet treurt maar strijdt. Ja, we hebben iets ergs meegemaakt, erkende die Volendammer, maar we hebben elkaar en we gaan door. „De deksel ging op de put”, hoor je ze vaak zeggen, de afstammelingen van vissers die weer en wind trotseerden, een ondernemend dorp dat zichzelf opnieuw uitvond en staande hield toen de visserij grotendeels verdween.

Anderhalf jaar na de brand brachten vier slachtoffers het feestnummer An me gat uit. Hun band heette ‘Toch lang haar’, een knipoog naar hun eigen schedels, die door de brand niet meer zo behaard waren. „Omdat we liever hebben dat de wereld ons als zingende mafkezen ziet dan als slachtoffers”, zeiden ze daarover in een interview. In 2010 was er een liveshow op tv waarin Volendammers terugblikten, maar daarna was het genoeg geweest. „Op een gegeven moment had je hier natuurlijk de cultuur van: het is nu zoveel jaar geleden dus iedereen moet zijn klep maar houden”, zegt Johan Schokker. „Maar het werkt toch anders. Dat blijkt nu al.”

Gemberthee en geurkaarsen

Sinds twee jaar woont Kees de Boer in een pas gerenoveerde woning in het oude centrum van Volendam. Gemberthee op tafel, geurkaarsen aan. Schoenen blijven in de gang. Het is er behaaglijk warm. Kees is 36, veel van de jongeren die op 1 januari 2001 gewond raakten, zijn nu halverwege de dertig. „Je ziet vaker dat mensen rond die leeftijd vastlopen”, zegt Kees, die als verkoper werkt bij plasticbedrijf Kivo en in het nieuwe jaar productieplanner wordt. „Op deze leeftijd ga je je afvragen: hoe staat het ervoor, welke kant gaat het op? Het jeugdige is er echt vanaf.”

Voordat hij in dit blinkend schone huis kwam wonen, ging het slecht met Kees. „Ik was gewoon bijna klaar. Het heeft echt niet veel gescheeld.” Suïcidaal? „Het heeft door mijn hoofd gespookt. Ik was er zo aan toe dat ik dacht: dit heeft geen zin meer. Maar ik ben nooit tot actie overgegaan.” De weg daarnaartoe werd, net als bij Johan en Geer Schokker, op die ene nacht twintig jaar geleden ingeslagen.

Kees de Boer herinnert zich nog dat brand uitbrak, toen paniek, mensen vielen over elkaar heen. Daarna even niets. Andere jongeren met brandwonden werden opgevangen in woningen van omwonenden, die hen koelden met natte lappen, maar Kees belandde op die ijzig koude nacht buiten onder de spuit van de brandweerwagen. Daarna werd hij opgevangen in café De Dijk, waar zijn ouders hem vonden. Kees zei niks, en niks zeggen is niet goed, daar herken je de zwaarstgetroffenen aan. Iemand met lichtere brandwonden voelt de pijn, maar bij mensen met derdegraads brandwonden zijn ook de zenuwen aangetast. Zijn vader dacht nog even dat hij hem gewoon mee naar huis kon nemen, zegt Kees. Ambulances waren overbezet. „In een tent die inmiddels onderaan de dijk was opgezet, ben ik onder zeil gebracht.” Daarna heeft hij drie weken in coma gelegen.

Kees droomde keer op keer dat zijn kamer in brand stond, en dat niemand hem meenam. Eind januari werd hij wakker. Bijna alle begrafenissen waren al geweest. „Na de brand leefde ik door alsof er niks gebeurd was. Met hulp of psychologen wilde ik niets te maken hebben.” Zo deden de meesten het. „Ze organiseerden van alles met de slachtoffers bij elkaar, maar ik hield dat af want ik wilde het gewoon niet zijn. Maar goed uiteindelijk… drie jaar terug ging het mis.”

Kees was net gaan samenwonen met zijn toenmalige vriendin. Het leek alsof hij zijn leven helemaal op de rit had. „Maar ik sliep niet meer, had een hoge hartslag, koude rillingen.” Kees raakte ervan overtuigd dat hij aan een ernstige vorm van kanker leed, dat het tussen zijn oren zat kwam niet bij hem op. Hij trok van arts naar arts, maar niemand kon iets vinden. Zijn relatie overleefde die periode niet.

Hoe ontdekte hij dat het misschien iets te maken had met wat er in 2001 gebeurde? „Ik was er zelf van overtuigd dat ik dat een plekje had gegeven. Ik had geen nachtmerries ofzo, ik leefde gewoon mijn leven. Dat ging prima. Althans prima, als ik het vergelijk met hoe ik me nu voel…” Steeds meer mensen adviseerden Kees om in therapie te gaan, maar de mensen die hij in de GGZ trof, pasten niet bij hem. „Dan zit je tegenover iemand die net zo oud is of jonger, en dat schoot gewoon voor geen meter op.”

Hij is een nuchtere man uit een nuchter gezin, maar inmiddels was hij bereid om alles te proberen, zelfs de spiritueel psycholoog waar zijn vader iets over had gehoord. „Die man was de eerste die mijn klachten koppelde aan het verleden. Heb je vroeger misschien iets meegemaakt, vroeg hij. Nou ja, de brand dus.”

Kees deed tijdens een therapieweek ook een soort geleide meditatie. „Ik kwam vol in die trauma’s terecht. Alsof ik er weer bij was en die pijn weer voelde. Ik begon helemaal te trillen. Toen ik daar doorheen was, voelde ik me rustiger. Er was toch wel iets van mijn schouders afgevallen. Het was geen hypnose ofzo. Geen hocuspocus. Gewoon ademhalen en praten.”

Ook de groepstherapie was veel prettiger dan hij had verwacht. „Je hebt daar natuurlijk een bepaald idee van. Maar het waren allemaal intelligente, bijzondere mensen die zonder dat ze daar wat aan kunnen doen in bepaalde situaties terecht zijn gekomen. Maar het was niet meteen over hoor, toen ik daar vandaan kwam. Sprookjes bestaan niet.”

Routekaart voor trauma’s

„Hebben jullie Kees gezien?”, vraagt burgemeester Lieke Sievers in de zomer aan de leden van de werkgroep ‘Nieuwjaarsbrand, 20 jaar later’, die sinds 2018 minstens een keer per maand samen nadenken over de herdenking die er dit jaar onvermijdelijk aankomt. „Hij was geweldig.” Sievers vindt het knap dat hij het heeft aangedurfd om zijn verhaal te vertellen. Nabestaanden, bestuursleden van verenigingen en brandwondenslachtoffers zitten samen aan een lange tafel. Slachtoffers heten hier ‘getroffenen’, want dat dekt de lading volgens de aanwezigen beter. Het klinkt minder zwak.

Kees de Boer is samen met de burgemeester te gast geweest bij L.O.V.E., een lokale talkshow. Hij vertelde over zijn leven, maar het ging ook over een bijzonder plan van de werkgroep: Volendam Spreekt! Mensen die op welke manier dan ook getroffen zijn door de ramp zouden in zaaltjes in het dorp spreken over hun ervaring en de impact van de brand op hun leven. Niet alleen mensen die zichtbaar verbrand zijn, ook hulpverleners, de voorzitter van de Stichting Nazorg Nieuwjaarsbrand Volendam (NNV), die dat per toeval werd, en nabestaanden. Vanwege de pandemie moest de reeks worden verplaatst naar 2021.

Kees de Boer werd gevraagd voor Volendam Spreekt! „De boodschap die ik wil delen is dat je vooral moet praten over de dingen die dwarszitten. Niet met Jan en alleman op straat natuurlijk. Maar met de mensen in je omgeving.”

Tijdens de vergadering gaat het ook over café ’t Hemeltje. Wordt dat opengesteld voor bezoekers? Het lukt niet goed met betrokkenen tot overeenstemming te komen, want mensen zijn bang dat er ramptoeristen op afkomen. Getroffenen kunnen via een speciale website wel een afspraak voor een bezichtiging maken.

„Vrienden noemen me weleens Kees 2.0”, zegt Kees. „Ja, ik sta wel anders in het leven.” Elke dag gaat de wekker om 6:00 uur. Dan doet hij yoga, waar hij mee begon toen de therapie eindigde. Hij is opgeleid tot yogaleraar en geeft eens per week les. „De Kees van vroeger had de Kees van nu misschien wel uitgelachen.”

Er is geen routekaart voor traumaverwerking, zegt psycholoog Gerda Buijs (66). In de jaren na de brand kwamen veel slachtoffers bij haar, niet in de laatste plaats omdat haar praktijk vlakbij de enige middelbare school van het dorp was. „Mensen die moeite hadden met slapen, zomaar huilbuien, mensen die niet ten volle beseften dat het echt gebeurd was.” Allemaal normale reacties op extreme situaties, bleef Buijs benadrukken. In de eerste tijd na de ramp werd er een nazorgcentrum opgetuigd, er kwamen er ook allerlei instanties van buiten om hulp aan te bieden. „Daar ging eerst bijna niemand naartoe”, zegt Buijs.

Is het trauma van de ramp wel optimaal verwerkt? Sommige mensen hebben het lang weggestopt of stoppen het nog steeds weg. „De aard van het beestje is zoals die is. Je kunt verwerking niet forceren”, zegt Buijs. „Mensen die de oorlog meegemaakt hebben, kunnen nu nog van streek raken, zo intens als die beelden in hun hersenen geplant zijn. Ineens kan het naar boven komen.” Wat volgens haar wel een gegeven is: „Verwerken doe je door herbeleven en vermijden af te wisselen. De herinnering wordt minder pijnlijk als je ernaar kijkt, maar het is ook goed om er soms niet aan te denken. Na verloop van tijd is het trauma dan hopelijk een onderdeel van het verleden geworden.”

Het komt volgens Buijs meestal goed. „Het is niet zo dat de helft getraumatiseerd achterblijft. Bij sommigen duurt het lang er bij anderen korter.” Ze twijfelt eraan of een trauma zich extremer kan uiten als het lang weggestopt is geweest. Ook andere factoren hebben invloed op verwerking en de mate van kwetsbaarheid voor trauma, zegt ze. „Sociale steun en een goed sociaal vangnet zijn heel belangrijk.”

Kees de Boer en Geer en Johan Schokker zien om zich heen dat mensen die nooit over de brand spraken dat nu ineens wel doen. Johan: „Ik denk dat veel slachtoffers toen gedacht hebben: we gaan verder. En nu zijn er toch veel mensen die psychische klachten krijgen.”

Leedhiërarchie

Een dorpsgemeenschap kan zich als een warme deken om haar kwetsbaarste inwoners vouwen. Als er in Volendam iemand doodgaat, komt de een na de ander langs met zalmsalade, tulbanden of hele maaltijden, vertellen Geer en Johan. „Maar het is ook het grootste nadeel dat iedereen elkaar hier kent”, zegt Johan. Vindt hij het vervelend als mensen weten dat het niet goed met hem gaat? „Ja”, zegt Johan. „En nog vervelender als ze het vragen. Ik kan dat niet goed. Dan word ik emotioneel en dat wil ik niet.”

Geer, tegen Johan: „Er zijn ook erg veel mensen die oprecht in je geïnteresseerd zijn. Kijk maar naar de kaarten die we hebben gehad.” Geer, even later: „Als we buiten lopen vragen mensen hoe het gaat. ‘Érg goed, prima, prima’, antwoordt hij dan. Dan schud ik mijn hoofd achter zijn rug. Ze zien zelf ook wel dat het niet goed met hem gaat.”

Hoewel Kees de Boer zware brandwonden op zijn gezicht en handen had, vier weken in coma lag en op het randje balanceerde vanwege een infectie, vond hij dat hij niet mocht klagen. „Ik vond mijn toestand niet ernstig genoeg. Anderen waren er veel erger aan toe.” Hij vindt Volendam Spreekt! erg spannend, want het gevoel dat zijn verhaal minder waarde heeft dan dat van een ander zit nog steeds ergens diep van binnen.

Ouders die een kind waren verloren hadden het toch veel zwaarder? Of leeftijdsgenoten die nooit meer het gezicht van voor de brand terug zouden krijgen en nog altijd pijn hadden. Dat er een slachtofferhiërarchie schuil ging achter de schijn van niet te breken saamhorigheid, zagen anderen ook. Er was weinig begrip voor de geestelijke problemen van mensen die op de een of andere manier betrokken waren geweest bij de brand, maar geen fysieke schade hadden opgelopen. Over sommige brandweermensen die nadien hun werk niet konden oppakken, werd in het dorp laatdunkend gesproken.

Op initiatief van Vincent van der Vlies, gastmedewerker aan de Universiteit Leiden, en victimoloog Pauline Aarten, doen studenten onderzoek naar de impact van de nieuwjaarsramp op de gemeenschap. Zo’n onderzoek naar collectief trauma is in Nederland nog niet eerder uitgevoerd, zegt Van der Vlies. Vier studenten spraken met tientallen getroffenen en schrijven er scripties over. Hoe verhoudt het verhaal van het individu zich tegenover dat van de gemeenschap, is een vraag die is onderzocht. „Het verhaal van de gemeenschap is dat het harde werkers zijn, dat iedereen elkaar na de ramp heeft geholpen, en dat ze er zo doorheen gekomen zijn”, zegt Van der Vlies. „Maar het individuele verhaal is dat mensen de pijn voor zich hebben gehouden.”

In de loop der jaren zijn de respondenten meer naar hun individuele verhaal gaan kijken. Daar kun je parallellen zien met de ontwikkeling die Nederlanders hebben doorgemaakt: mensen zijn de afgelopen decennia meer bezig met hun innerlijke ontwikkeling, kijk maar naar de populariteit van bijvoorbeeld mindfulness. „De geesten zijn rijper geworden”, zegt Van der Vlies.

Er loopt nog een onderzoek naar leedhiërarchie. „Die is er. En die uit zich erin dat het gevoeld wordt: ik mag niet klagen want ik heb alleen maar een arm verbrand. Of ik was niet binnen. Of ik was niet aanwezig. Ik moet niet klagen want er zijn klasgenoten overleden.” Het leed dat onderhuids zit „neigt naar het oneindige”, zegt Van der Vlies. „Ik hoop dat ons onderzoek zorgt voor het inzicht dat ook het leed van mensen die ogenschijnlijk niet getroffen zijn gevoeld wordt en grote gezondheidsklachten kan veroorzaken.”

Tweede leven

Johan en Geer proberen de toekomst optimistisch tegemoet te treden, maar dat is lastig. Vanwege een wachtlijst kan Johan op zijn vroegst in mei met een intensieve therapie beginnen. De bedrijfsarts heeft nog geprobeerd het te versnellen, maar dat is niet gelukt, vertelde ze net aan de telefoon. „Het gaat gewoon niet. Ze kunnen voor mij geen uitzondering maken. Dat zou ik ook niet willen.”

Hoe verwerkten Geer en Johan vlak na de brand wat ze hadden meegemaakt? „Van de veertien kinderen die overleden zat er één tussen die wij niet goed kenden. Voor de rest: een neef met een zoon, buren, andere mensen waar je al een paar keer mee te maken hebt gehad in andere overlijdensgevallen. Het was gewoon een hel. Een fucking hell. In artikelen lazen we dat er voor iedereen geestelijke hulp was, de brandweer, de politie.”

Was die hulp er ook voor hen?

Geer: „We hoorden niets. Op een gegeven moment dacht ik ook, dan zal het misschien wel meevallen.”

Johan: „Er had denk ik nooit iemand bij stilgestaan dat wij er ook mee te maken hebben gehad.”

Geer: „Dan zullen we er maar niet zeuren. Toen we maanden verder waren, kregen we per toeval contact met iemand.”

Johan. „En een van onze dragers stond op de camping naast iemand die bij Het Anker (het nazorgcentrum) werkte. En toen werd hij zo ontzettend emotioneel dat er bij haar een lichtje is gaan branden.”

En wat is er toen gebeurd?

Johan: „Eigenlijk niks.”

Geer: „Nou, toen is er een psychotherapeut aangesteld voor de moeders en de vaders. En wij zijn daar ook geweest. Maar Johan had ook daar de rem erop. Hij had al het idee: als de deksel er vanaf gaat is het niet meer te houden.”

Bij Johan heeft het trauma zich geuit, gaat dat bij Geer ook nog gebeuren? „Dat vroeg de psychiater laatst ook. Ik denk het niet. Het is nu natuurlijk zwaar omdat ik ook de zorg heb voor Johan. Maar ik denk dat ik mijn ei wel kwijt kan in sport en zwemmen. Ik praat ook makkelijker over dingen.”

Hoe denkt de psychiater daarover?

Geer lacht. „Nou die…”

Johan: „Niet hetzelfde.”

Geer: „Nee, denk je niet?”

Johan: „We gaan het zien.”

Geer: „Ik ben wel positief ingesteld. Ik ben ook vaak vrolijk.”

Johan vindt het ontzettend moeilijk dat hij zijn werk nooit meer zal doen, zegt hij. Het is zwaar, maar ook verslavend. „Je kunt écht iets betekenen.”

Dat vindt Geer ook. „Mijn zwaar demente vader overleed aan corona. Ik had hem opgebaard en die lag er zó mooi bij.”

Johan: „Maar als ik in mijn tweede leven naar dit werk terug moet, geef ik Petrus een knal voor zijn kanis.”

‘Je wordt er een ander mens door’ Foto Merlijn Doomernik René Tol (34) werkt als leerkracht op een basisschool. Hij woont samen met zijn vriendin Tanja in Volendam; volgend jaar juli verwachten zij hun eerste kind. Op zijn 29ste beklom René samen met twee andere brandslachtoffers en drie brandweermannen de Carstensz Piramide in Papua (een van de Seven Summits), waar een documentaire van is gemaakt. ‘Aan de brand zelf heb ik geen enkele herinnering. Eind januari werd ik wakker in het brandwondencentrum van Antwerpen, waar ik in een kunstmatige coma was gehouden. Ik kreeg een spiegel. Het aangezicht deed me niet zoveel. Maar toen ik mijn linkerhand zag, waarvan alleen de pink nog intact was, moest ik zó hard huilen. Mijn ouders reden elke dag naar Antwerpen. Het had nog erger kunnen zijn: mijn zussen zouden die avond ook naar het Hemeltje gaan, maar hadden op het laatste moment besloten om de rest van de familie op te gaan zoeken, thuis bij mijn tante. Op 7 maart mocht ik het ziekenhuis verlaten. Ik was toen zeven keer geopereerd. Daarna lag ik nog een keer twee weken in Antwerpen, en nog eens vijf dagen, daarna bleef het telkens beperkt tot een dagopname. Met een soort kaasschaaf werd de huid van mijn been en lies afgeschaafd om te transplanteren naar mijn handen. Het belangrijkste was ervoor zorgen dat mijn handen weer functioneel zouden worden. Verder zaten mijn oren tegen mijn hoofd aangeplakt. Ook had ik brandwonden in mijn nek, dat trok zo erg. Een derde van mijn haar was weg en zou niet meer terugkomen; ik heb een half jaar met een petje rondgelopen, daarna niet meer. Ook mijn longen waren ernstig beschadigd, maar dat is goed gekomen. Het scheelde in de verwerking dat in Volendam zoveel mensen verbrand waren. Iedereen weet wat er is gebeurd. Ik had er qua zelfbeeld dan ook geen last van. Ook niet als ik ergens anders was, bijvoorbeeld op festivals. Ik schrik er ook niet van dat mensen kijken, ik vind dat juist logisch. Als ik iemand zie lopen met een kruk en één been kijk ik toch ook? Het was natuurlijk echt wereldnieuws die brand, het is me nadien zo vaak gevraagd: was je erbij in Volendam? Dat vond ik nooit erg, ik ging me er juist aan storen als mensen er na een tijd nog steeds niets over zeiden. Mijn rechterhand is weer soepel en functioneel. Alleen met de bovenste kootjes heb ik geen grip: ze verliezen snel aan kracht. Typen gaat weer prima, ik doe dat met mijn linker pink en rechter wijsvinger, en de spaties met mijn duim. Ik kan ook weer fietsen op de racefiets, al blijft het lastig; met links moet je schakelen, maar dat doe ik met rechts. Op een gegeven moment dacht ik: nu ik dit heb meegemaakt, ga ik ook maximaal genieten. Ik weet hoe je leven in een split second kan veranderen, dat kan nog een keer gebeuren. Dus vanaf nu wil ik alleen nog maar dingen doen waarbij ik het zoveel mogelijk naar mijn zin heb. Ik besloot een wereldreis te gaan maken door Oceanië en Azië. Het is een goed stukje verwerking geweest, bovendien heb ik geleerd dat je met je levensverhaal anderen kunt inspireren. Zo was er bijvoorbeeld een jongen die ik niet kende, ook met brandwonden; hij droeg in de zomer alleen maar lange mouwen omdat hij zich zo schaamde voor zijn uiterlijk. Goh, zei iemand tegen mij: jij loopt altijd in een korte broek en met je kale koppie, wil jij niet eens met hem praten. Dat heb ik gedaan, ik zei: als jij er niet op let, valt het niet op, het ligt ook aan hoe je er zelf mee omgaat. Daarna ging hij ook in T-shirt lopen. Toen de brand kwam zat ik in de derde klas van de LTS, ik had januari tot juli gemist. Mag ik niet gewoon over vroeg ik; ik was helemaal klaar met school. Dat kon. Op mijn 16de kreeg ik een bijbaantje bij de lokale kabelkrant. Daarna kreeg ik een mooie baan bij een grafisch bureau. Op mijn 22ste ging ik die reis doen, ik zei op mijn werk: dit móét ik gewoon doen. Dat was geen probleem. Ik ben ruim 15 maanden op reis geweest. Mijn oude werkgever mailde daarna meteen dat ze me graag zouden terugzien. Een jaar later was ik mede-eigenaar van dat bedrijf en woonde ik in een eigen appartement. Maar na een tijdje kwam ik erachter dat ik het werk eigenlijk niet meer zo leuk vond. Ik wilde iets actiefs, iets met mensen, niet meer acht uur per dag achter de computer. Na vijf minuten meekijken op een basisschool wist ik: dit wil ik ook. Ik ging een deeltijdopleiding doen aan de pabo, op mijn 32ste haalde ik mijn hbo-diploma. Nu sta ik voor het derde jaar voor de klas, groep 8. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen: over vijftien, twintig jaar kun je het altijd nog helemaal omgooien, via allerlei omwegen kun je óók je doel nog bereiken. Als je jezelf echt een doel stelt, op welk gebied dan ook, en je wilt echt graag, dan ga je het halen. Die brand is zeker van invloed geweest, je wordt er wel een ander mens door natuurlijk. Al die beslissingen die ik deed: de wereldreis, die opleiding, ik dacht daarbij steeds: jij zou je leven gaan leiden waarin je het maximaal naar je zin hebt. Ik wil niet straks zeggen: sukkel, had dat dan gedaan. Ik wil niet achteraf spijt hebben. Als de brand er niet geweest was, had ik een iets andere levensinstelling gehad, meer de gebaande paden gevolgd. Nu ben ik een paar keer daar vanaf gegaan, en dat is heerlijk. Het was een wereldramp, dat draag je je hele leven mee, maar dus óók in positieve zin.” ‘Met je uiterlijk ben je niet bezig’ Foto Merlijn Doomernik Lisa Tol (34) werkte tot voor kort als secretaresse op een notariskantoor in Amsterdam. Ze woont samen met haar vriend Johan in Volendam. Ze hebben twee kinderen, Mathijs (4) en Kirsten (9 maanden). Sinds de geboorte van haar dochtertje is ze tijdelijk gestopt met werken. ‘Mijn vriendinnen en ik stonden precies in de hoek waar de takken in brand vlogen, waarna een deken van vuur over ons heen viel. Ik weet nog dat ik dacht: ‘dit kan niet, ik ben 14; dit gebeurt in een film’. Ik voelde me slap worden, mijn longen waren er slecht aan toe doordat ik die hitte had ingeademd. Nu ga ik dood, dacht ik. Op de grond ben ik in elkaar gezakt. Ik voelde nog wel dat ik werd opgetild. Toen ik bijkwam stond ik op de Dijk. Het eerste wat ik dacht was: ik leef nog. Ik ben verdwaasd wat gaan lopen. Een jongen bracht me terug naar het café, waar ik mijn handen in een bak ijs moest houden. Ik weet nog hoeveel pijn dat deed, die kou; ik haalde ze eruit maar ze werden steeds teruggeduwd. Uren later kwam er voor mij pas een ambulance. Ze hadden de zwaarste gevallen eerst afgevoerd en doordat ik nog op mijn benen stond, leek het mee te vallen. Maar achteraf bezien verkeerde ik ook in kritieke toestand. Ik zag mijn ouders na een maand pas weer. Na een dag AMC was ik met de helikopter naar het brandwondencentrum in Leuven gebracht, waar ik maanden in slaap werd gehouden – een vorm van pijnbestrijding. Er is een foto gemaakt toen ik net in het ziekenhuis lag: mijn hoofd was kaalgeschoren en helemaal opgezwollen, ik ben echt onherkenbaar, leek wel een oude man. Ik kreeg ook nog een longbloeding, het was kantje boord allemaal. Pijn kan ik me niet goed herinneren. De open wonden deden wel pijn, maar de brandwonden op mijn armen en handen niet. Iedereen denkt trouwens dat mijn huid daar verbrand is, maar die is eigenlijk gesmolten. Het werd 1.100 graden op de plek waar wij stonden. Ik had ook nog een gat in mijn achterhoofd, daarvoor is een stuk huid van mijn billen getransplanteerd. De eerste tijd in het ziekenhuis had ik mijn wonden zelf nog niet gezien. Ik werd in een bad gelegd met roze vloeistof. Toen ze het verband eraf haalden dacht ik: ga ik wel of niet kijken? Ik keek toch. ‘Het lijkt wel slangenleer!’, riep ik. Ik schrok er heel erg van. Mijn duim zat er nog aan, maar ik had dat zwarte stuk uit het verband zien steken dus het verbaasde me niet toen mijn vader me heel voorzichtig kwam zeggen dat die duim geamputeerd moest worden. Ik zag natuurlijk ook dat mijn gezicht aangetast was, maar weet je: ik kon niet lopen, sommige wonden waren nog vreselijk; je uiterlijk, daar ben je dan gewoon nog even niet mee bezig. Je bent puur aan het overleven. Na twee maanden mocht ik naar huis. Door verkalking kon ik mijn been niet buigen, daar heb ik jarenlang veel last van gehad. Ik wilde snel weer naar school, en dat lukte nog voor de zomer. Korte dagen in het begin, klasgenootjes hielpen me met lopen en mijn tas dragen. Verbrande huid is heel stug, en ik moest juist heel veel buigen, elk vingerkootje tot aan de pols en weer opnieuw. Door de stugheid van die huid kreeg ik overal blaren, maar het moest, anders zou ik later nooit meer iets kunnen buigen. Mijn vriendinnen en ik waren ontzettend actief met fysio, we wilden zó graag ons leven terug! Als we samen gingen zitten hadden we het er alleen oppervlakkig over, op een gezellige manier, met een drankje erbij. In de zomer droegen we al snel weer truitjes zonder mouwtjes en jurkjes; we vonden onszelf heel mooi, haha. Je ziet het op een gegeven moment gewoon niet meer. Al mijn verbrande vriendinnen hebben net als ik ook gewoon een partner die zelf niet verbrand is. Veel mensen hebben er meer moeite mee, hun geschonden uiterlijk. Een vrouw zag mij in de spreekkamer, ik droeg een rokje en korte mouwen, ze vertelde dat een vriendin van haar zich bij de barbecue had verbrand en sindsdien alleen nog maar depressief binnen zat. ‘Maar nu zie ik jou, ik ga haar meteen bellen’, zei ze. Met een andere vrouw heeft mijn vriendin een keer gevideobeld om haar moed in te spreken, ze was voor 70 procent verbrand. Zij zei: kom een keer langs in Volendam, gaan we met z’n allen op stap in korte broek, je valt totaal niet op! Ik krijg geen nare reacties van mensen. Meestal heb ik het niet in de gaten of mensen kijken, ik denk daar niet over na. Maar vorig jaar was ik met mijn werk een weekendje naar Barcelona, we gingen uit ’s avonds, ik had mijn korte jurkje aan, en toen voelde ik me wel af en toe een beetje ongemakkelijk. Je beseft weer: ik ben de enige die dit heeft. Fysiek gaat het de laatste jaren stukken beter. In 2014 kon ik eindelijk worden geopereerd aan die verkalking, sindsdien kan ik veel verder buigen, normaler zitten en traplopen. Wel heb ik in de winter last van mijn handen, de huid scheurt heel snel open. Ook de wijsvingernagel laat vaak los. Ik smeer heel veel, heb overal handcrème liggen. Door de brand ben ik sneller volwassen geworden. Als je 14 bent is alles leuk en gezellig, alles kan. Na de brand zag ik dat niet meer zo. De angst is er wel in geslopen. Maar ik ga gewoon door.”

