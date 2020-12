De lege straten, stadions en musea van 2020

Eind februari begon het. Op 28 februari hoopte de gondelier in Venetië nog op klanten, hoewel in de week ervoor al groot alarm was geslagen. Kort daarna ging heel Italië op slot, en de rest van Europa moest snel volgen. Het dagelijks leven en het toerisme kwamen tot stilstand. Na een opleving in de zomermaanden zakte alles weer volledig in toen de tweede golf overal onstuitbaar bleek. De beelden van lege straten, stadions en musea markeren 2020.