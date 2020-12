Kritische journalist en activist gearresteerd in Marokko

Journalist en mensenrechtenactivist Maati Monjib is dinsdag door Marokkaanse autoriteiten gearresteerd, zo melden lokale media. Monjib werd aangehouden in een restaurant in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Volgens ooggetuigen werd hij opgepakt door veiligheidstroepen in burger. Monjib zou zijn aangehouden op verdenking van witwassen. De onafhankelijke journalist Imad Stitou meldt dat de veiligheidsmedewerkers maandagavond rond het huis van Monjib stonden.

De journalist werkt onder meer voor de in Londen gevestigde Arabische krant Al-Quds Al-Arabi. Naast zijn journalistieke werk is Monjib historicus en mensenrechtenactivist. Zo richtte hij de organisatie Freedom Now op, waarmee hij opkomt voor de vrijheid van meningsuiting. Ook was Monjib betrokken bij het Marokkaanse instituut voor onderzoeksjournalistiek, dat volgens Mojib nooit is erkend door de Marokkaanse staat, omdat die vonden dat onderzoekswerk een overheidsgelegenheid moest zijn. Later moest het instituut sluiten en werden alle activiteiten verboden.

Het Noord-Afrikaanse land heeft de afgelopen jaren de vrijheid van meningsuiting steeds verder beknot; van onafhankelijke journalistiek is nauwelijks nog sprake en buitenlandse verslaggevers zijn vaak niet welkom of werden uitgezet. De afgelopen jaren sprak Monjib daar regelmatig zijn zorgen over uit. Drie jaar geleden vertelde hij in een interview met NRC dat journalisten geen kritiek konden leveren op de Marokkaanse koning, want dan zou hen „het werk onmogelijk worden gemaakt”. Ook zei hij dat Marokkaanse media geïnfiltreerd werden door veiligheidsdiensten.

Lees hier het interview met Monjib: ‘Kritisch schrijven over de Marokkaanse koning kan niet’