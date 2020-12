Iran betaalt nabestaanden vliegtuigramp 150.000 dollar schadevergoeding

Iran gaat een schadevergoeding betalen aan alle nabestaanden van slachtoffers van het begin dit jaar neergehaalde Oekraïense passagiersvliegtuig. Iedere familie die een nabestaande verloren heeft in de vliegtuigcrash, krijgt 150.000 dollar (122.000 euro) uitgekeerd. Dat heeft de Iraanse regering bekendgemaakt, meldt staatspersbureau IRNA woensdag. De Iraanse krijgsmacht haalde vlucht PS752 in januari naar eigen zeggen per ongeluk neer. Geen van de 176 inzittenden overleefde het ongeluk.

De vergoeding wordt aan alle families van slachtoffers uitgekeerd, ongeacht hun nationaliteit, aldus IRNA. In het vliegtuig zaten 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten. Het ministerie van Wegen en Stedelijke Ontwikkeling is verantwoordelijk voor de uitbetaling. Wanneer de vergoeding precies wordt uitgekeerd, is niet bekend. De vergoeding verhindert volgens persbureau IRNA niet dat betrokkenen bij het veroorzaken van de crash alsnog voor de rechter gesleept kunnen worden.

Het vliegtuig van Ukraine International Airlines was op weg naar Kiev, maar verongelukte al snel na het opstijgen uit Teheran. Aanvankelijk bestond onduidelijkheid over de oorzaak van de crash. Twee dagen na het ongeluk maakten de Iraanse krijgsmacht en minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif bekend dat het vliegtuig „onbedoeld” was neergehaald. Het vliegtuig zou te dicht bij een militaire basis van de Iraanse Revolutionaire Garde hebben gevlogen; daardoor werd het aangezien voor een vijandig doel. Zarif beloofde bij het bekendmaken van de oorzaak van de crash direct „klaar te staan” om „families van slachtoffers de nodige hulp te bieden”.

