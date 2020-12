Intensief onderzoek naar uitbraak Britse virusvariant op basisschool

Bij vijftien mensen op verschillende plekken in Nederland is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. Het gaat vooralsnog om vijf niet aan elkaar gerelateerde gevallen in Amsterdam, een in Nijmegen en een cluster van mensen in Bergschenhoek, bij Rotterdam.

In Bergschenhoek testten tot nu toe veertig leerlingen en leerkrachten van een basisschool positief op het coronavirus. Negen mensen zijn inmiddels nader onderzocht, bij allemaal ging het om de Britse variant. Alle leerkrachten, leerlingen en hun gezinsleden zijn opgeroepen voor nader onderzoek.

Britse onderzoekers meldden vorige week, op grond van voorlopige resultaten, dat de nieuwe variant 56 procent besmettelijker is dan de gangbare. Dat bleek uit modellering van uitbraakpatronen in Engeland. De Britten zagen in hun analyses ‘enig bewijs’ dat kinderen ontvankelijker zijn voor de nieuwe dan voor de oude variant van het virus.

Maar het is niet eenvoudig dat met zekerheid te stellen, benadrukt Marion Koopmans van het Erasmus MC, tevens lid van het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT adviseert de minister van Volksgezondheid en heeft vandaag over de virusvariant vergaderd.

De Britten zijn nog volop met het onderzoek bezig. „Het aandeel van kinderen in het aantal besmettingen is in Nederland even toegenomen, maar dat had niet met deze variant te maken”, zegt Koopmans. „Daarna zijn er weer nieuwe verschuivingen geweest. Het is echt te vroeg om er iets over te kunnen zeggen. Maar als het virus over de hele linie besmettelijker is, dan zou dat logischerwijs kunnen betekenen dat kinderen het ook vaker gaan overdragen.”

Al voor kerstvakantie dicht

De uitbraak van het coronavirus op de school dateert al van eind november. Toen meer personen ziek bleken, besloot de school zijn deuren al voor de kerstvakantie te sluiten. „Uit een steekproef bleek eind vorige week dat er iemand bij was met de Britse variant”, zegt Rachida Bouali van GGD Rotterdam-Rijnmond. „We zijn toen meteen een onderzoek gestart, samen met het Erasmus MC.”

De PCR-test die aantoont of iemand besmet is met het coronavirus, laat niet zien om welke variant het gaat. Daarvoor is sequencing nodig: nader genoomonderzoek. Dat gebeurt in Nederland nu steekproefsgewijs. In specifieke gevallen sequencet het Erasmus MC meer monsters, bijvoorbeeld rond een uitbraak. „We sequencen bij deze basisschool nu een grotere steekproef van de positief geteste gevallen”, zegt Marion Koopmans. „Tot nu toe kwamen daar dus negen gevallen van de Britse variant uit naar voren. Maar dat aantal gaat waarschijnlijk nog wel oplopen. Het duurt even voordat we iedereen in beeld hebben.”

Speciale teststraat

GGD Rotterdam-Rijnmond heeft een speciale teststraat geopend om snel zo veel mogelijk mensen die een link hebben met de basisschool, te kunnen testen – ook als zij geen klachten hebben. „We hebben deze week een oproep gedaan, en binnen een paar uur hadden zeshonderd mensen zich aangemeld”, vertelt Bouali. „Er is een grote bereidheid om mee te doen. Dat geeft aan dat de betrokkenen het belang van het onderzoek inzien.”

Het is nog niet bekend hoe de Britse variant in Bergschenhoek is terechtgekomen. De GGD voert intensief bron- en contactonderzoek uit, maar kan nog geen uitkomsten melden. Daarnaast brengt de GGD via vragenlijsten de klachten in kaart van alle leerkrachten en leerlingen van de school, en van hun huisgenoten.